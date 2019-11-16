Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusundaki 7'nci kara devriyesi tamamlandı

16.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 16.11.2019 11:38

Türk ve Rus askeri unsurları, İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusunda 7'nci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.

Havadan helikopterle de desteklenen devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 26 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

Kaynak: AA