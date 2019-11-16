Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusundaki 7'nci kara devriyesi tamamlandı
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Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusundaki 7'nci kara devriyesi tamamlandı

Türk ve Rus askeri unsurları, İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusunda 7'nci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

16.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 16.11.2019 11:38
Türk ve Rus askerlerinin Fırat'ın doğusundaki 7'nci kara devriyesi tamamlandı

Türk ve Rus askeri unsurları, İHA'ların iştirakiyle 'ın doğusunda 7'nci ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Kamışlı-Derik sektöründeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.

Havadan helikopterle de desteklenen devriye faaliyeti, 10 kilometre derinlikte ve 26 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

Kaynak: AA
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