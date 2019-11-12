Türk ve Rus askerlerinin beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı
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Türk ve Rus askerlerinin beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı

Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı.

12.11.2019 21:55 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:01
Türk ve Rus askerlerinin beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı

'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı.


Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, "Fırat'ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde, Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA'larla iştirak ettiği beşinci ortak kara devriyesi tamamlandı" bilgisini paylaştı. Paylaşımda, ortak kara devriyesine ilişkin fotoğraflara da yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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