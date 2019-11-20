Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusunda 9'uncu kara devriyesini tamamladı
Haberler » Güncel » Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusunda 9'uncu kara devriyesini tamamladı - Haber

Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusunda 9'uncu kara devriyesini tamamladı

Türk ve Rus askeri unsurları, Fırat'ın doğusunda 9'uncu ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

20.11.2019 14:14 | Son Güncelleme: 20.11.2019 14:14
Türk ve Rus askerleri Fırat'ın doğusunda 9'uncu kara devriyesini tamamladı

Türk ve Rus askeri unsurları, 'ın doğusunda 9'uncu ortak kara devriyesini gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri unsurlarının Rasulayn-Kamışlı kesimindeki kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Kara devriyesine her iki taraftan 4'er kara aracı ve İHA'lar iştirak etti.

Devriye faaliyeti, 9 kilometre derinlikte ve 38 kilometre uzunluğundaki güzergahta yürütüldü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et