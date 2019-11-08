Türk ve Rus askerleri 3. ortak kara devriyesine başladı (1)
Devriye yapılacak bölge Askeri araçların görüntüsü Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı.
08.11.2019 10:35 | Son Güncelleme: 08.11.2019 10:37
Devriye yapılacak bölge
Askeri araçların görüntüsü Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerleri, Suriye'de Fırat'ın doğusunda üçüncü ortak kara devriyesine başladı. (1)
Kaynak: AA
VİDEO: Türk ve Rus askerleri 3. ortak kara devriyesine başladı (1)