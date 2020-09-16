Türk ve Rus askeri heyetlerinden "İdlib" toplantısı
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Türk ve Rus askeri heyetlerinden "İdlib" toplantısı

Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı toplantı gerçekleştirecek.

Türk ve Rus askeri heyetlerinden
16.09.2020 10:35 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:38

Türk ve Rus askeri heyetleri bugün Milli Savunma Bakanlığında İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durumun ele alınacağı toplantı gerçekleştirecek.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri heyetleri bugün bir araya gelecek.

Bakanlıkta gerçekleştirilecek görüşmede, İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durum ele alınacak.

Kaynak: AA

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