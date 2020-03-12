Türk ve Rus askeri heyetlerin 3'üncü gün görüşmeleri sona erdi Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında gerçekleşen görüşmelerde 3'üncü günün tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında gerçekleşen görüşmelerde 3'üncü günün tamamlandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Milli Savunma Bakanlığında Türk ve Rus askeri heyetleri arasında devam eden görüşmelerde 3'üncü gün sona erdi.

Görüşmelere yarın devam edilecek.

Kaynak: AA