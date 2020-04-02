Türk ve Rus askeri 38'inci kara devriyesini gerçekleştirdi Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesini gerçekleştirdi.

Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesini gerçekleştirdi.

Türk ve Rus askeri unsurlarının Fırat'ın doğusundaki 38'inci kara devriyesi Kovid19'a karşı alınan tedbirler çerçevesinde maske ile korunarak ve sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA