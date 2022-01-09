Türk ve Libyalı yetkililere göre ülkenin istikrarı için anayasanın kabulü şart

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri ile Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, seçimlerin yapılması ve ülkenin istikrara kavuşması için anayasanın en kısa zamanda kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

DYK Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mişri ile Yılmaz, başkent Trablus'taki Konsey binasında bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanırken ertelenen seçimler ile bunun hukuki altyapısı ele alındı.

Mişri ve Büyükelçi Yılmaz, seçimlerin barışçıl temeller üzerinde yapılabilmesi ve Libya'nın istikrara kavuşması için anayasanın en kısa zamanda kabul edilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Libya'da yeni anayasa taslağını hazırlamaktan sorumlu Kurucu Heyet geçen mayıs ayında, anayasa taslağının seçimler öncesinde referanduma götürülmesini talep etmişti.

Mişri ise 8 Haziran 2021'de yaptığı açıklamada, referanduma sunulmayı bekleyen anayasa taslağına göre çifte vatandaşlığı bulunanların devlet başkanlığına aday olamayacağını, ABD vatandaşlığı bulunan Halife Hafter'in tam da bu nedenle referandum sürecini tıkadığını söylemişti.

Tartışmalı seçimler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimlerin daha önce planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamadığını bildiren Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

AA / Mustafa M. M. Haboush - Son Dakika Haberleri

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