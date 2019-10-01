Türk ve Kosovalı hemşireler arasında işbirliği protokolü imzalandı

01.10.2019 17:27

Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği ve Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri Derneği, Kosova Hemşireler Odası'yla İstanbul'da bir araya gelerek hemşirelerin değişen ve gelişen dünya standartlarına uyum sağlamaları için işbirliği protokolü imzaladı.



Dünyada ve Türkiye'de gelişen ve değişen şartlar sağlık hizmetleri alanında da kendisini göstermekte. Hemşirelik mesleği de bu gelişim ve değişimi takip etmek, klinik deneyim ve kanıta dayalı uygulamaları bir bütün olarak ele almak için hasta ve bakım odaklı çalışmaya devam ediyor. Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği Başkanı Muhdedir Caner, Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri Derneği Başkanı Mahperi Kavak ve yönetim kurulu üyeleri, Kosova Hemşireler Odası Başkanı Nasir Rrustema'yla istanbulda bir araya gelerek işbirliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda 28 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilecek uluslararası Balkan Hemşirelik Sempozyumu Kosova'da gerçekleştirilecek. Her iki ülkenin hemşirelerini bir araya getirerek mesleki donanım ve deneyimlerin paylaşılmasının amaçlandığı programda uluslararası platformda mesleğin evrenselliği üzerinde durulacak.



İstanbul'da gerçekleştirilen işbirliği protokolüne Cerrahi ve Sterilizasyon Hemşireleri Derneği Başkanı Muhdedir Caner, Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri Derneği Başkanı Mahperi Kavak, Kosova Hemşireler Odası Başkanı Nasir Rrustema'nın yanı sıra; Kosova Hemşireler Odası Başkan Yardımcısı Lirije Beqiri, Kosova Hemşireler Odası Hukuk Danışmanı Prof. Hysni Bajrami ve Sağlık Bakanlığı Müfettişi Ibrahim Tersnjaku ve çok sayıda yönetim kurulu üyesi katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA