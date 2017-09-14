Türk ve Kore Edebiyatı İstanbul'da Konuşulacak

"İstanbul- Gyeongju Dünya Kültür Expo 2013" etkinlikleri kapsamında başlayan Türkiye-Kore edebiyat buluşmalarının 5'incisi, "Türk ve Kore Edebiyatında Geleneksel Kültür Unsurları" temasıyla 16-17 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleşecek.



Sempozyum boyunca, Türk ve Kore halk adetlerinin edebiyata etkisi, Türk ve Kore masallarının geleneksel kültürdeki yeri ile Türk ve Kore geleneksel kültürünün günümüz edebiyatında kullanımı konuları ele anılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Gyeongsangbuk Eyalet Valiliği, Gyeongju Belediyesi ve Dongni Mokwol Literary Museum'un (Edebiyat Evi) işbirliğinde hazırlanan etkinlik, Gyeongju Yazarlar Birliği ve Gyeongju Dünya Kültür EXPO destekleriyle düzenleniyor.



İstanbul'da Grand Cevahir Otel'de başlayacak olan "5. Türkiye Kore Edebiyat Sempozyumu", iki gün boyunca üç oturum şeklinde İstanbul'da Grand Cevahir Otel'de devam edecek.



Sempozyum'un ilk gün açılışı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Eren, İBB Kültür Daire Başkanı Abdurrahman Şen, Gyeongsangbuk Eyalet Valiliği Kültür Müdürü Kim Jongsu ve Dongni Mokwol Edebiyat Evi Başkanı Joo Hantae tarafından gerçekleştirilecek.



İki ülkeden birçok akademisyen ve edebiyatçının katılacağı sempozyumun birinci oturumunda, "Türk ve Kore Halk Adetlerinin Edebiyata Etkisi", ikinci oturumunda "Türk ve Kore Geleneksel Kültürünün Günümüz Edebiyatında Kullanımı", üçüncü oturumunda ise "Türk ve Kore Masallarının Geleneksel Kültürdeki Yeri" başlıklı konular ele alınacak.