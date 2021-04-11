Türk ve Katarlı iş insanları Doha'da buluştu
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Türk ve Katarlı iş insanları Doha'da buluştu

Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi
Türk ve Katarlı iş insanları Doha'da buluştu

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Gerek Katarlı iş insanları gerekse bölgede faaliyet gösteren Türk şirketleri, iki ülke arasındaki pazardan oldukça memnun.

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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Gerek Katarlı iş insanları gerekse bölgede faaliyet gösteren Türk şirketleri, iki ülke arasındaki pazardan oldukça memnun. İnşallah gelecek dönemde daha önce ifade ettiğimiz 5 milyar dolar hedefinin de üstüne çıkacağız." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan başkanlığında MÜSİAD Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli ve MÜSİAD Üretim ve Ticaret Planlama Üst Kurulu Başkanı Oktay Dede'nin katılımıyla gerçekleştirilen Katar İş Gezisi kapsamında iki ülke ticari ilişkilerinin geliştirilmesi ve yatırım alanlarına yönelik temaslarda bulunuldu.

Heyet ilk olarak Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu ile bir araya geldi. Görüşmede üretim ve ticaret alanındaki projeler ele alınırken, Katarlı iş insanlarının farklı sektörlerdeki yatırım alanları değerlendirildi.

Öte yandan MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Khalifa bin Jassim Al Thani ve heyeti ile de görüştü.

"Türkiye'ye yönelik yatırım rüzgarı devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, yurt dışında 95 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirterek, ticari diplomasinin önemini vurguladı.

Kaan, MENA bölgesi ülkeleriyle ticaretin güçlenerek süreceğini ifade ederek, körfez bölgesinden Türkiye'ye yönelik yatırım rüzgarının devam edeceğini bildirdi.

Kaan, şunları kaydetti:

"Yurt içi ve yurt dışı şubelerimiz, ticari diplomasi faaliyetlerini sürdürürken, sanayicilerimiz ve iş insanlarımızın beklentilerini saha verileriyle analiz ediyor, buna göre üretim ve yatırım alanlarının doğru bir şekilde belirlenmesine katkı sağlıyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle özellikle son 10 yılda büyük bir ivme kazanan Türkiye-Katar ilişkilerinin sahadaki yansımalarını daha da güçlendireceğimize inanıyoruz. Gerek Katarlı iş insanları gerekse bölgede faaliyet gösteren Türk şirketleri iki ülke arasındaki pazardan oldukça memnun. İnşallah gelecek dönemde daha önce ifade ettiğimiz 5 milyar dolar hedefinin de üstüne çıkacağız."

MÜSİAD tarafından hayata geçirilen farklı sektörlere ilişkin projelere değinen Kaan, Türkiye'nin bölgedeki iş insanları için cazip bir pazar olduğunu belirtti.

Kaan, kıtalararası lojistik bir merkez olarak görülen Anadolu'nun gelecekte ticaretin en önemli merkezlerinden biri haline geleceğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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