Türk ve Japon öğrenciler ülkelerini tanıtıyor
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Türk ve Japon öğrenciler ülkelerini tanıtıyor

Türk Japon Vakfı (TJV) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) başlattığı "Öğrenciler Ülkelerini Tanıtıyor" projesi kapsamında internet üzerinden düzenlenen seminerde Türk öğrenciler, Marmara Bölgesi'ndeki illeri tanıttı.

11.06.2020 13:44 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:51

Türk Japon Vakfı (TJV) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) başlattığı "Öğrenciler Ülkelerini Tanıtıyor" projesi kapsamında internet üzerinden düzenlenen seminerde Türk öğrenciler, Marmara Bölgesi'ndeki illeri tanıttı.

TJV ve JICA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir Türkiye ve Japonya'da evde kalan öğrencilerin, salgın sürecinin olumsuz etkisinden kurtarılarak sosyalleşmelerine destek olmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen seminerde Şarköy Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri sunum yaptı.

İnternet aracılığıyla düzenlenen programda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye'yi dünyanın bütün devletlerine tanıtmaya gayret ettiklerini söyledi.

Yıldırım, JICA ofisinin güzel çalışmalar yürüttüğünü belirterek şunları kaydetti:

"JICA, Japon dostlarımızı bizim yanımıza getiriyor. Burada çok güzel öğrenci kardeşlerimiz, öğretmenlerimiz var. İnşallah Japonya'daki kendi akranları olan öğrencilere ve öğretmenlere Türkiye'mizi tanıtacaklar. Bugün öğrencilerimiz öncelikle Tekirdağ'ı tanıtacaklar. Trakya Türkiye'nin önemli bir bölgesi. Projeyle Türk-Japon öğrenciler arasında irtibatlar güçlenerek devam edecek. Biz Japon öğrencileri de Türkiye'ye bekliyoruz."

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro Ikuro da Türkiye'nin zengin kültürü ve tarihiyle güzel bir ülke olduğunu dile getirerek iki ülke arasındaki dostluğa işaret etti.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ceylin Kara, proje kapsamında şimdiye kadar Ankara, Bursa ve Eskişehir'i gezerek afet konusunda eğitim aldıklarını söyledi.

Kara, projenin daha fazla öğrenciye ulaşmasını istediğini belirterek, "Hem ülkemizi tanıttık hem de Japonya'yı tanımış olduk. Türkiye ve Japonya arasında inanılmaz bir bağ var, ben de bu bağdan çok fazla etkilendim." dedi.

Projenin Şarköy ayağını yürüten Cumhuriyet Ortaokulunda görevli İngilizce öğretmeni Saniye Şahin ise seminerde 8 öğrencinin Marmara Bölgesi illerini tanıttığını anlatarak, "Projedeki amaç, pandemi sürecinde evlerinde kalan öğrencileri hem sosyalleştirmek, hem de bir şeyler öğrenmelerine katkı sağlamak. Böylece Türkiye ve Japonya arasında köprü kurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Türk ve Japon öğrenciler ülkelerini tanıtıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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