Türk ve Japon öğrenciler ülkelerini tanıtıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk ve Japon öğrenciler ülkelerini tanıtıyor

Türk Japon Vakfı (TJV) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) başlattığı "Öğrenciler Ülkelerini Tanıtıyor" projesi kapsamında internet üzerinden düzenlenen seminerde Türk öğrenciler, Marmara Bölgesi'ndeki illeri tanıttı.

Türk ve Japon öğrenciler ülkelerini tanıtıyor
11.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:46

Türk Japon Vakfı (TJV) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) başlattığı "Öğrenciler Ülkelerini Tanıtıyor" projesi kapsamında internet üzerinden düzenlenen seminerde Türk öğrenciler, Marmara Bölgesi'ndeki illeri tanıttı.

TJV ve JICA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir Türkiye ve Japonya'da evde kalan öğrencilerin, salgın sürecinin olumsuz etkisinden kurtarılarak sosyalleşmelerine destek olmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Tekirdağ'da düzenlenen seminerde Şarköy Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri sunum yaptı.

İnternet aracılığıyla düzenlenen programda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Türkiye'yi dünyanın bütün devletlerine tanıtmaya gayret ettiklerini söyledi.

Yıldırım, JICA ofisinin güzel çalışmalar yürüttüğünü belirterek şunları kaydetti:

"JICA, Japon dostlarımızı bizim yanımıza getiriyor. Burada çok güzel öğrenci kardeşlerimiz, öğretmenlerimiz var. İnşallah Japonya'daki kendi akranları olan öğrencilere ve öğretmenlere Türkiye'mizi tanıtacaklar. Bugün öğrencilerimiz öncelikle Tekirdağ'ı tanıtacaklar. Trakya Türkiye'nin önemli bir bölgesi. Projeyle Türk-Japon öğrenciler arasında irtibatlar güçlenerek devam edecek. Biz Japon öğrencileri de Türkiye'ye bekliyoruz."

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro Ikuro da Türkiye'nin zengin kültürü ve tarihiyle güzel bir ülke olduğunu dile getirerek iki ülke arasındaki dostluğa işaret etti.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Ceylin Kara, proje kapsamında şimdiye kadar Ankara, Bursa ve Eskişehir'i gezerek afet konusunda eğitim aldıklarını söyledi.

Kara, projenin daha fazla öğrenciye ulaşmasını istediğini belirterek, "Hem ülkemizi tanıttık hem de Japonya'yı tanımış olduk. Türkiye ve Japonya arasında inanılmaz bir bağ var, ben de bu bağdan çok fazla etkilendim." dedi.

Projenin Şarköy ayağını yürüten Cumhuriyet Ortaokulunda görevli İngilizce öğretmeni Saniye Şahin ise seminerde 8 öğrencinin Marmara Bölgesi illerini tanıttığını anlatarak, "Projedeki amaç, pandemi sürecinde evlerinde kalan öğrencileri hem sosyalleştirmek, hem de bir şeyler öğrenmelerine katkı sağlamak. Böylece Türkiye ve Japonya arasında köprü kurmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır? Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu Haber
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti Haber
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı Haber
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin Haber
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı Haber
Ülkemizde koronadan sonra yeni tehlike! Kene vakaları arttı, kurul acilen toplandı
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Erkek arkadaşının tanıştırdığı şahıs, tecavüz edip deodorant şişesiyle istismarda bulundu
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Emre Kınay, 'Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?' diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Emre Kınay, "Saat 12'yi geçti niye hala mekandasınız?" diyen muhabire küfür ve hakaret etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
Züccaciyeyi eğlence mekanına çevirenlerle mahalleli arasında kavga çıktı
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
50 yıllık hayalini gerçekleştiren 68 yaşındaki kadın, torunlarıyla üniversite okuyor
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan kıdem tazminatı tepkisi: Ölürüm de kıdemi vermem
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, Altın Ayakkabı'yı kazanmak istiyor
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Sağlık çalışanı hasta yakınları tarafından darp edildi! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Sivasspor, Galatasaray'ın gündemindeki Erdoğan Yeşilyurt ile sözleşme yeniledi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Altının kilogramı 375 bin 200 liraya yükseldi
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Hafriyatı boş araziye indiren işçiler, zabıtayı görünce tekrar araca yükledi
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
Yetki tartışmaları gündemi meşgul ederken silahsız kişiyi tokatlayan 2 bekçi açığa alındı
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir
İzmir'deki 3.8'lik depremin ardından uzman isimden korkutan uyarı: Deprem fırtınasına dönüşebilir
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Trabzonsporlu Hakan Yeşil'e İngiltere ve Almanya'dan talip var
Muhabir, cinayete kurban giden Olof Palme suikastı röportajı yaparken bayıldı
Muhabir, cinayete kurban giden Olof Palme suikastı röportajı yaparken bayıldı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
MHP'li Olcay Kılavuz'un CHP'li Özgür Özel'e yumruk attığı anın görüntüsü ortaya çıktı
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Belçika'daki ırkçılık protestolarında Sultan Abdülmecid'in mücevherlerini çalan 2. Leopold'da öfke büyüyor
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Halife Hafter Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Ferhan Şensoy Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Bakan Milli Haziran Antalya
Şu an buradasınız: Türk ve Japon öğrenciler ülkelerini tanıtıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 12:46:09. #1.14#
title