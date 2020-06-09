Türk ve Japon öğrenciler internet üzerinden ülkelerini birbirlerine tanıtıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk ve Japon öğrenciler internet üzerinden ülkelerini birbirlerine tanıtıyor

Türk Japon Vakfı (TJV) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) başlattığı "Öğrencilerin Sesinden; Türkiye-Japonya Tanıtımı" projesi kapsamında, Türk ve Japon öğrenciler, internetten görüntülü görüşerek kültürlerini birbirlerine aktarıyor.

Türk ve Japon öğrenciler internet üzerinden ülkelerini birbirlerine tanıtıyor
09.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:30

Türk Japon Vakfı (TJV) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansının (JICA) başlattığı "Öğrencilerin Sesinden; Türkiye-Japonya Tanıtımı" projesi kapsamında, Türk ve Japon öğrenciler, internetten görüntülü görüşerek kültürlerini birbirlerine aktarıyor.

TJV ve JICA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir Türkiye ve Japonya'da evde kalan öğrencilerin, salgın sürecinin olumsuz etkisinden kurtulup sosyalleşmelerine destek olmak ve eğitimlerine katkıda bulunmak için çalışma başlattı.

Öğrencilerin, ülkelerini tanıttığı proje kapsamında, Van'ın Erciş ilçesindeki öğrenciler, "Zoom" uygulaması üzerinden Japonya'daki akranlarına Türk kültürünü anlattı. Japonya'daki öğrenciler de ülkeleri hakkında bilgi verdi.

Mayıs ayı başından bu yana 2 kez düzenlenen seminerde, Vanlı öğrenciler Doğu Anadolu illerini, Gediz ve Kütahya-Simav'dan öğrenciler Ege illerini tanıttı.

İngilizce olarak yürütülen "Öğrencilerin Sesinden; Türkiye-Japonya Tanıtımı" projesi kapsamında 7 Haziran'da gerçekleştirilen seminer, deprem ve tsunami felaketinin yaşandığı Japonya'nın kuzeydoğu bölgesinde yaşayan öğrencilerle gerçekleştirildi.

150'ye yakın katılımcının takip ettiği seminerde Van-Erciş, Gediz ve Kütahya-Simav'dan 5'er öğrenci, Türkiye'yi ve bulundukları illeri başarılı şekilde tanıttı, Kütahya ve Van yöresinin halk oyunlarından örneklerle katılımcıları bilgilendirdi.

Etkinliğe katılan Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, 3,5 yıldır görevini sürdürdüğünü belirterek, Türk insanının Japonya'da çok sevildiğini söyledi.

Japonya ve Türkiye'nin, Asya'nın iki ucunda yer almalarına rağmen ikili ilişkilerinin ileri düzeyde olduğunu ifade eden Mercan, "Önce dil öğrenin çünkü dil öğrenilmeden birbirinizi tanıyamazsınız. İki ülkenin dilini de bildiğinizde, kültürel birçok ortak noktaların bulunduğunu göreceksiniz. Birbirinizi tanıyın, öğrenin ve sevin. Beraber işler yapın, yeni projelerde yer alın, dünya için projeler geliştirin." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ise iki ülke ilişkilerinin yapı taşlarından Ertuğrul fırkateyninin batışının 130. ve Tahran'dan Japonların tahliyesinin de 35. yılı olduğunu aktardı.

Japon ve Türk halklarının birbirlerinden yardımlarını esirgemediğini kaydeden Miyajima, iki ülkenin maruz kaldığı deprem afetlerindeki yardım faaliyetlerine dikkati çekerek, gerçek dostların kara günde belli olduğunu vurguladı.

Miyajima, Kovid-19 salgınının, dünyanın her yerinde olumsuz etkilere neden olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Japonya'da 17 bin kişi enfekte oldu ve 900'den fazla kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de 168 bin kişi enfekte oldu ve 4 bin 500'den fazla Türk vefat etti. Her iki ülkede de doktorlar, hemşireler ve herkes, sosyal mesafeleri koruyarak, maske takarak, evde kalarak insanların hayatını ve sağlığını korumak için ellerinden geleni yapıyor. Şimdi çeşitli kısıtlamaları gevşetmenin ilk aşamasına geldik ve insanlar dikkatli bir şekilde normal yaşamlarına geri dönüyorlar. Türkiye'de restoranlar ve kafeler bu pazartesi günü tekrar hizmete girdi. Koronavirüsün yayılmasını önlemek, halk sağlığını korumak ve iyileştirmek bizim ortak sorunumuzdur. Japon öğrenciler; Türkiye muhteşem bir ülke, mutlaka ziyaret edin ve zengin kültürünü, tarihini, çok samimi Türk misafirperverliğini ve lezzetli yemeklerini deneyimleyin. Dünya ve gelecek için küresel düşünün ve birlikte hareket edin. Gelecek sizindir ve size, enerjinize, nazik beyninize, büyük kalbinize bağlıdır. Dünya ve gelecek için birlikte hareket etmek için iyi projeler üretebilirseniz sizinle gurur duyacağım. Japonya ve Türkiye iki devlet, tek yürektir."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

AK Parti, Meclis'te 'Ayasofya ibadete açılsın' önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti Haber
AK Parti, Meclis'te "Ayasofya ibadete açılsın" önergesine ret oyu verip Temmuz ayını işaret etti
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı '3 yanlış bilgi' sebebiyle salgın bitmiyor Haber
Bilim Kurulu çözüm arıyor! Vatandaşların doğru sandığı "3 yanlış bilgi" sebebiyle salgın bitmiyor
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor Haber
Evinin balkonunda gergedan böceği bulan genç, ona gözü gibi bakıyor
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı Haber
15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları, Bakanlık önünde toplanarak eylem yaptı
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi Haber
Özel operasyonla birbirlerinden ayrılan Antalyalı siyam ikizlerinden ilk fotoğraf geldi
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Yunan yetkili çaresizce itiraf etti: Türkiye'nin söylediklerini yapacak imkanı var
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Hindistan'da 5 hastanenin geri çevirdiği koronavirüs hastası hayatını kaybetti
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,80'den işlem görüyor
Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi
Barcelona, yeni sözleşme için Lionel Messi'ye 50 milyon euro maaş önerdi
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi! Gürcülerin yerini Afgan, Azeri ve Özbekler aldı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375 liradan işlem görüyor
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Dini nikahlı eşini öldüren koca: Başkasıyla resmi nikahlı evli olduğunu öğrendim
Dini nikahlı eşini öldüren koca: Başkasıyla resmi nikahlı evli olduğunu öğrendim
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
İstanbul'da Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan çalışma, koronanın bıraktığı hasarı gözler önüne serdi
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit...
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Köpek balığı saldırısına uğrayan Avustralyalı sörfçü, yaşamını yitirdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, rehavete kapılanları uyardı: Dünyada ikinci bir artış yaşanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
İstanbul'daki alacak verecek kavgasında 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
TFF Süper Kupa finali Katar'da oynanacak
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Zabıta müdürünün dikkati, dilencinin foyasını ortaya çıkardı
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a dönmek istiyor
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta
Çaldığı altınları bozduramayan hırsız, kuyumcuya mesaj attı: Abi bileziklerin Ayvacık'ta
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Altının kilogramı 373 bin 800 liraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Polat Hülya Avşar Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Sergen Yalçın Hikmet Karaman Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Silah Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Türk ve Japon öğrenciler internet üzerinden ülkelerini birbirlerine tanıtıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 17:30:07. #1.14#
title