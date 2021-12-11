Türk ve İtalyan ticaret hacmi 20 milyar doları geçecek

İtalya ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2021 yılının sonunda 20 milyar doları geçmesi bekleniyor.

İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği tarafından düzenlenen 'İkili Ticari İlişkilerde Yatırımcı' ödül töreninde konuşan İtalya Büyükelçisi Eks. Massimo Gaiani, İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkileri artırmak için güzel çalışmalar gerçekleştiğini vurguladı. İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Başkanı Livio Manzini de İtalya ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2021 yılının sonunda 20 milyar doları geçeceğini söyledi.

Gaiani, "İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği'nin, İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkileri artırmak adına çok önemli işler başardıklarını düşünüyorum.Bence her geçen gün ticari ve kültürel açılar birbiriyle bütünleşiyor" dedi.

Manzini de, "İtalya'dan Türkiye'ye ilgiyi arttırmak ve daha fazla yatırımcıya hitap etmek istiyoruz. Aynı zamanda İtalya'ya Türk şirketlerinin ilgisini arttırmayı hedefliyoruz. İkili ticaret açısından rekor bir sene yaşıyoruz. İtalya-Türkiye arasındaki toplam ticarette yıl sonunda 20 milyar doları geçeceğiz. Bizim elimizdeki veriler en yüksek seneyi geçirdiğimizi gösteriyor. Bu da çok dengeli bir ticareti, İtalya-Türk firmaları arasındaki ilişkilerin ne kadar iç içe, ne kadar derin olduğunu gösteriyor" dedi.

Törende, Türk-İtalyan ticari ilişkilerine katkılarından dolayı 3 firmaya ödülleri takdim edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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