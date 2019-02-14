Türk ve İranlı Emlakçılar Arasında İş Birliği Anlaşması

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Tahran Emlak Müşavirleri Derneği, iki ülkenin emlak sektörlerinin iş birliğini öngören anlaşma imzaladı.

Türkiye ile İran arasında emlak alanındaki iş birliğini artırmak üzere başkent Tahran'a gelen 20'ye yakın konut üreticisi Türk firmasının yetkilileri, İranlı muhataplarıyla buluştu. Tahran Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Mustafa Guli Hüsrevi ile bir araya gelen Türk konut üreticileri, emlak sektöründe iş birliğini ele aldı.

Görüşmede, Türkiye'de yabancılara konut satışında İranlıların geçen yıl Iraklılardan sonra ikinci sıraya yükselmeleri nedeniyle bu pazara yöneldiklerini belirten konut üreticileri, 10 bine yakın bitmiş konutu İranlılara satmak için bu ülkeyi ziyaret ettiklerini ifade etti.

Görüşme sonucunda, MÜSİAD ile Tahran Emlak Müşavirleri Derneği arasında, Türk inşaat şirketlerinin İran'daki müteahhitlik projelerine finans desteği sağlamasını, İranlı emlakçıların da Türkiye'den ev almak isteyen İranlılara danışmanlık hizmeti vermesini öngören iş birliği anlaşması imzalandı.

Tahran Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hüsrevi, imza töreninde yaptığı konuşmada, Türk yatırımcıları büyük fırsatlar barındıran İran'a davet ettiklerini belirterek, konut almak için Türkiye'yi tercih eden İranlılara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Tahran'da 1-4 Mart tarihlerinde yapılacak emlak fuarına Türk emlak firmalarını davet eden Hüsrevi, iş birliği alanlarının gelişmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Kaynak: AA