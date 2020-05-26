Türk ve Filistinli müzisyenlerden bayram hediyesi
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Türk ve Filistinli müzisyenlerden bayram hediyesi

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin koordinatörlüğünde ve Al-Kamandjati (El-Kemencati) Müzik Okulu'nun katkılarıyla Türk ve Filistinli müzisyenler, Türkiye ve Filistin halklarına bayram hediyesi hazırladı.

26.05.2020 17:25 | Son Güncelleme: 26.05.2020 17:30

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin koordinatörlüğünde ve Al-Kamandjati (El-Kemencati) Müzik Okulu'nun katkılarıyla Türk ve Filistinli müzisyenler, Türkiye ve Filistin halklarına bayram hediyesi hazırladı.

Türk ve Filistinli müzisyenler, Ramazan Bayramı münasebetiyle Osmanlı devletinin son dönem usta bestekarlarından Santuri Edhem Efendi'nin meşhur eseri Şehnaz Longa'yı İstanbul, Ankara, Ramallah ve Cenin'deki evlerinde icra etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Uluslararası Al-Kamandjati Müzik Festivali'ne katılamayan Türk ve Filistinli 8 müzisyenin ud, klasik kemençe, kanun, keman, bendir, piyano ve klarnet ile Türkiye ve Filistin için seslendirdiği Şehnaz Longa, sosyal medyadan paylaşıldı.

Kovid-19 nedeniyle ertelenen Al-Kamandjati Müzik Festivali, bu yıl 3-19 Nisan tarihlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde düzenlenecekti.

Türk ve Filistinli müzisyenlerden bayram hediyesi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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