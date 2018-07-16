Türk ve Filistinli Gençler Futbolla Buluştu

Sadakataşı Derneği'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte düzenlediği "Yadigar-ı Ecdad, son kale Anadolu ve Kudüs" projesi, Türk ve Filistinli gençleri yeşil sahada karşı karşıya getirdi.

Selimiye Stadı'nda Sadakataşı Derneği üyeleri ve Filistinli Burj El Laklak üyeleri gençler dostluk maçı yaptı. Karşılaşma 3-3 beraberlikle sona erdi.

İki ülke arasındaki dostluk bağlarının daha da güçlenmesi için Türk gençlerine Filistin ile ilgili seminerler verdiklerini söyleyen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, "İki halk arasında kadim bir dostluk var. Bu gençlerin birbirini daha yakından tanımaları, Filistin ve Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi için Filistin'den gelen gençlerimizi bir futbol maçında ağırladık. Öncesinde de Türkiye'de Kudüs tarihine yönelik verdiğimiz seminerlere katılan 30 gencimizi Kudüs'e göndermiştik." diye konuştu.

Bu şekilde iki ülkenin de birbirini daha yakından tanımaya fırsat bulduğunu söyleyen Özdal, "Yüzlerce gencimiz bu seminerlere katılarak Filistin'i daha yakında tanıma fırsatı buldular. Türk halkının Filistin'e karşı duyarlılığı oldukça yüksek. Türkiye'nin kendilerine olan yaklaşımı onları mutlu ediyor. Her gittikleri yerde ilgiyle karşılaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Hicazi: "Ana vatana dönmüş hissi yaşıyoruz"

Burj El Laklak Derneği'nin yetkililerinden Musa Hicazi de Türkiye'ye gelince ana vatana gelmiş gibi hissettiklerini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Biz buraya gelince büyük vatanımıza gelmiş gibi hissediyoruz. Türkiye yabancı bir ülke değil. İstanbul hilafet merkezi. Ana vatana dönmüş hissi yaşıyoruz. Çok mutluyuz. Çocukların bir kısmı İsrail hapisanelerinden yeni kurtuldular. Türkleri görünce, Mescid-i Aksa'ya gelen Türklerle konuşunca moralleri düzeliyor. Biz de onları Türkiye'ye getirdik. Allah sizlerden razı olsun. Türkiye bizim son ümidimiz."

Karşılaşmayı takip eden Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ise "Sadece devletler arasında değil sivil toplum kuruluşları arasında da sıkı bir işbirliği, dayanışma ruhunu hissetmek için bu tür organizasyonlar önemli. Bu organizasyona destek vermekten memnunuz." dedi.