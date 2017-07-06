Türk ve Endonezyalı Şirketler Arasında İş Birliği Anlaşmaları

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Endonezya Ticaret Bakanı Enggartiasto Lukita şahitliğinde Türk ve Endonezyalı savunma ve enerji şirketleri arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı.



Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun Türkiye'yi ziyareti kapsamında Türk ve Endonezyalı şirketler, bir otelde düzenlenen "Türkiye-Endonezya CEO Toplantısı"nda bir araya geldi.



Toplantı öncesinde Başbakan Yardımcısı Canikli, Ekonomi Bakanı Zeybekci ve Endonezya Ticaret Bakanı Lukita şahitliğinde 3 mutabakat zaptı imzalandı.



Bu kapsamda Karadeniz Holding iştiraki Karpowership ile Endonezyalı şirket PT PAL arasında stratejik iş birliği anlaşması yapıldı.



Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yöneticisi Orhan Remzi Karadeniz ile PT PAL Endonezya Üst Yöneticisi Budiman Saleh, anlaşmayı imzalayan taraflar oldu.





Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve Endonezya'nın PT Dirgantara şirketleri arasındaki mutabakat zaptını da TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile Endonezyalı şirketin Üst Yöneticisi Busi Santoso imzaladı.



Öte yandan, ASELSAN ile PT LEN Endüstri şirketi arasındaki iş birliği anlaşmasına da ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken ile Endonezyalı şirketin Üst Yöneticisi Zakky Gamal Yasin imza attı.