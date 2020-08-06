Türk ve dünya yazarları bu plat formda buluştu Türk halkının dede korkut hikayelerinden Karacaoğlan'a yüzyıllardır dinlemeye olan yönelimi sonunda Dinlebi uygulaması ile şekil buldu.

Cep telefonunuzdan 'dinlebi' uygulamasıyla kitap dinlemek artık çok kolayYerli ve milli bir girişim olarak kurulan Dinlebi ile, güncel, popüler kitaplardan, en çok okunanlara, zamansız klasiklerden Dinlebi'ye özel yazılmış eserlere kadar çok sayıda sesli kitap bir tık ötende.

Bünyesinde yer alan çok sayıda kitapla trafikte, yolda, tatilde okumak istediğiniz fakat vakit bulamadığını kitapları dinleme olanağı sağlayan Dinlebi, çıktığı ilk günden itibaren yeni bir tartışma konusunu da gündeme getirdi.

Birçok akademisyenin kitap okuma ve kitap dinleme arasında yaptıkları tartışmalara kitap kurtları da dahil oldu. Yapılan lansmanın ardından kısa bir süre geçmesine rağmen yanına binlerce kitap kurdunu çeken dinlebi uygulaması, bu tartışmaların yersiz olduğunu gösterdi.

Dinlebi'de Metin Belgin, Özgür Ozan, Oya Okar, Yağmur Ün, Eser Eyüboğlu, Yüsra Geyik gibi yetenekli ünlü sanatçıların seslendirdiği kitaplar da mevcut. Ünlü yazar ve seslendirme sanatçılarının Dinlebi Orijinal için bir araya geldiği içerikler de platformda sürekli güncellenerek farklı seriler olarak dinleyici ile buluşuyor.

Türk ve dünya klasiklerinden yüzlerce eserin yer aldığı platformda Stefan Zweig, Franz Kafka, Fyodor Dostoyevski, Sabahattin Ali'nin yanında Elif Şafak, Hakan Günday gibi yeni nesil yazarları da dinleyebileceksiniz. Kitapseverlerin yakından takip ettiği yayınevleri olan Doğan Kitap, Can Yayınevi, İnkılap Kitapevi, Epsilon gibi daha onlarca yayınevi de bu platform da buluştu.

Kaynak: Bültenler