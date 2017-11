Türk ve Bulgar Yemekleri Aynı Sofrada

EDİRNE'nin Keşan İlçesi Lokantacı Kahveci ve Otelciler Odası ile Bulgaristan'ın Pomorie kasabasından BİO Net Derneği'yle ortaklaşa düzenlenen ve finansmanı AB tarafından karşılanan 'Komşuların Lezzet Ağı' projesi kapsamında yemek festivali düzenlendi. Festivalin açılışı, Türk ve Bulgar katılımcılar tarafından davul-zurna eşliğinde halay çekilerek yapıldı.



Avrupa Birliği Bakanlığı'nın ulusal otorite görevini yürüttüğü Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Odası ile Bulgaristan'ın Pomorie kasabasında BİO Net Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen 'Komşuların Lezzet Ağı' projesinin son bölümünde Keşan'da her iki ülke mutfağına ait yemeklerin sergilendiği yemek festivali düzenlendi. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi'nde yapılan festivale, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Özcan, Bulgaristan BİO Net Derneği Başkanı Yanka Dimitrova, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ, Bulgar ve Türk aşçılar ile vatandaşlar katıldı.



Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Odası Başkanı Hüseyin Çakmak, projeyle her iki ülkenin turizmine katkı sağlanacağını belirterek, "Bulgaristan'dan gelen misafirlerimiz Keşan, İpsala ve Enez ilçelerinde nereleri görebilirler, nerede yemek yiyebilirler, nerede konaklayabilirler bunları gösterebilmek için mücadele verdik. Bu festivalde de Bulgaristan ve Türkiye'nin yemeklerini sunacağız. İleriki dönemde daha geniş kapsamlı etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi.



Bulgaristan BİO Net Derneği Başkanı Yanka Dimitrova da, "Proje kapsamında Keşan Lokantacı Kahveci ve Otelciler Odası'yla çok uyumlu bir çalışmada bulunduk. Proje kapsamında yeni analizler yapıldı. Turizm haritası oluşturduk. Her iki şehrin değerleriyle ilgili kitap basıldı. İlk festivali Burgaz bölgesinde, ikincisini ise Keşan'da yapıyoruz. Bizim mutfağımızla sizin mutfağınızda hem benzerlikler, hem de farklılıklar mevcut. Bugün de bu yemekleri tatma imkanı bulacaksınız. Uyumlu çalışmadan dolayı partnerlerimize teşekkür ederim. Bu tip projelerin devamını diliyorum" dedi.



Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Emin İnağ ise projenin turizmci, otelci ve esnafa büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "Bu projelerin geniş anlamda bizlere desteği var. Projenin arkasında sadece odamız değil tüm halk var. Birlik olarak 10'uncu projeye imza attık. Fakat durakladık. 2014 yılında denildi ki, 'Projelerde Avrupa Birliği fiziki imkan verecek'. Ama halen yok. Birliğimizi fiziki bir imkan sağlamak istedik ama boş çıktı. Ama gidin görün ki, binalar yaptılar, arabalar aldılar. Bunda Türkiye'nin de çok büyük payı var. Paralarımız tam geri dönmüyor, diğer oda başkanlarından da Avrupa Birliği projesi yapmalarını istiyorum" diye konuştu.



Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ise festivalle her iki komşu ülke yemeklerinin tanıtma imkanı sağlandığını belirterek, "İnsanların birinci önceliği yemektir. Yaşamak için yememiz lazım. Başkalarının yemeklerini görmeden, tatmadan kendi yemeklerimizin ne kadar iyi olduğunu anlamamız mümkün değil. Alışveriş yaptıkça, her iki ülke karşılıklı olarak ilişkilerine devam ettikçe hizmet kalitesi de artacaktır. Benzer yakın iki coğrafyada yaşayan iki toplumun kendi yöresel yemeklerini burada görmekten mutluluk duyuyorum" dedi.



YEMEKLERİ TATTILAR



Etkinlikte Bulgaristan Yani Popov Trakya Korosu ve Lalacık Köyü Halk Oyunları ekibi de gösterilerini sundu. Festivalin açılışı, protokol üyeleri ile Türk ve Bulgar katılımcılar tarafından davul-zurna eşliğinde halay çekilerek yapıldı. Yaklaşık 50 metre uzunluğundaki stantlarda Bulgar ve Türk yemekleri katılımcılara ikram edildi. Yemekleri tatmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Etkinlikte vatandaşlara proje kapsamında hazırlanan yemek kitabı, lezzet haritası, kültür takvimi, aşçı şapkası ve önlüğü ile mutfak eldivenleri dağıtıldı.



