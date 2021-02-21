Türk ve Azerbaycanlı öğrenciler çevrim içi etkinlikte buluştu

Türk ve Azerbaycanlı öğrenciler, "Karabağ'dan Edirne'ye Gönül Köprüsü" eTwinnig projesi kapsamında gerçekleştirilen çevrim içi etkinlikte buluştu.

Edirne Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den 10, Azerbaycan'dan 9 öğretmenin ortaklığında yürütülen projenin tanıtım toplantısı Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleştirildi.

Toplantı, açılış konuşmaları, projenin tanıtım sunumları ve müzik dinletisinin ardından sona erdi.

Proje kapsamında Karabağ ve Edirne'nin kültürel mirasının tanıtılması ve iki ülke arasında kardeşliğin öneminin öğrencilere anlatılarak gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

"Karabağ'dan Edirne'ye Gönül Köprüsü" projesi faaliyet programında Edirne Kırmızısı rengini veren kök boya Rubia bitkisini tanıtılması, dünyaca ünlü Karabağ atlarının özelliklerini ve nasıl yetiştirildiği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ortak etkinlikler yapılması, Edirne Fatih Köprüsü ve Balkan Savaşı Şehitliği'nin tanıtımı gibi etkinlikler yer alıyor.

Toplantıya, Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Azerbaycanlı öğretmenler ve idarecilerle her iki ülke öğrencileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar