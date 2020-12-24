Türk ve Azerbaycanlı kadın judocular, Ankara'da ortak kamp yapıyor
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Türk ve Azerbaycanlı kadın judocular, Ankara'da ortak kamp yapıyor

24.12.2020 10:49 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:52
Türk ve Azerbaycanlı kadın judocular, Ankara'da ortak kamp yapıyor

Türkiye ve Azerbaycan Kadın Judo Milli Takımlarının ortak kampı Ankara'da başladı.

Türkiye ve Azerbaycan Kadın Judo Milli Takımlarının ortak kampı Ankara'da başladı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türk ve Azerbaycanlı kadın judocular, ortak çalışma kampında bir araya geldi.

Eryaman'da bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde süren antrenmanlar, 30 Aralık'a kadar devam edecek.

Ümit ve genç milliler ile Azerbaycanlı olimpik kadın judocular, günde çift antrenman gerçekleştiriyor.

Kondisyon ve randori ağırlıklı ortak çalışmanın sona ermesinin ardından Azerbaycan Olimpik Kadın Takımı, Doha'da 2021 yılının ilk organizasyonu olan masterler müsabakalarına katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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