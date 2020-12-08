Türk ve Azerbaycanlı dağcılardan Atatürk ve Haydar Aliyev için ortak tırmanış
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Türk ve Azerbaycanlı dağcılardan Atatürk ve Haydar Aliyev için ortak tırmanış

08.12.2020 20:55 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:58
Türk ve Azerbaycanlı dağcılardan Atatürk ve Haydar Aliyev için ortak tırmanış

Türk ve Azerbaycanlı dağcılar, Azerbaycan'daki "Haydar Aliyev" ve "Atatürk" zirvelerine tırmanış gerçekleştirdi.

Türk ve Azerbaycanlı dağcılar, Azerbaycan'daki "Haydar Aliyev" ve "Atatürk" zirvelerine tırmanış gerçekleştirdi.

Azerbaycan Ekoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre dağcılar, ülkenin ulusal lideri Haydar Aliyev ve Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla bu tarihi şahsiyetlerin isimlerini taşıyan zirvelere tırmandı.

Guba bölgesinde Kınalık köyü yakınlarındaki Kızıl Kaya silsilesinde yer alan zirvelere tırmanan dağcılar burada Türk ve Azerbaycan bayrakları dalgalandırdı. Dağcılar ayrıca zirvelerde, liderlerin isimlerinin yazılı olduğu levhaların önüne çiçek bıraktı.

Türk ve Azerbaycanlı dağcılar, Bakü'de de merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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