Türk ve Azerbaycan bayrağı açıp zaferi kutladılar
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Türk ve Azerbaycan bayrağı açıp zaferi kutladılar

10.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:50
Türk ve Azerbaycan bayrağı açıp zaferi kutladılar

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Taşdemir, dernek üyeleriyle birlikte 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkının girişinde bulunan Topkale mevkiinde Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında elde ettiği kutlu zaferi kutladı.

Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Taşdemir, dernek üyeleriyle birlikte 1517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkının girişinde bulunan Topkale mevkiinde Azerbaycan'ın Ermenistan karşısında elde ettiği kutlu zaferi kutladı. Başkan Taşdemir ve beraberindekiler Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açarak Azerbaycan'ın zafer yolunda şehit verdiği 2 bin 783 kişiyi andı.

Azerbaycan'ın 28 yıl aradan sonra Ermeni işgalinden kurtardığı Karabağ için bugün Azeerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Zafer Geçidi Manisa'da da Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açılarak kutlandı. Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Taşdemir, dernek üyeleriyle birlikte Manisa'ya hakim bir noktada bulunan Topkale mevkiinde Türkiye ve Azerbaycan bayrakları açarak 'Bir millet iki devlet' dedi.

Yaptıkları etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Başkan Taşdemir, "Azerbaycan, Ermenistan ile gerçekleştirdiği 2. Dağlık Karabağ savaşında 2 bin 783 şehit verdi. Türk ordusu, 'Bir millet iki devlet' diyerek 2 bin 783 şehidimiz anısına 2 bin 783 askeriyle Bakü'de gövde gösteri yaptı. Azerbaycan'ın yanında olduğunu gösterdi. Türk Ordusu, aziz Türk milletinin adeta gönlüne nakşedilmiş ve kalbinde abideleşmiş en değerli varlığıdır. Türk Ordusu, düşmanına karşı devamlı dimdik ayakta olmalıdır. Azerbaycan'ın kutlu zaferi dolayısıyla Bakü'de yapılan askeri geçiş töreninde Bolu 2. Komando Tugayının şehitlerimizin kanlarıyla yükselmiş şanlı sancağı ve ölüme koldaş komando kolları Bakü caddelerinde" diye konuştu. - MANİSA

Türk ve Azerbaycan bayrağı açıp zaferi kutladılar
Türk ve Azerbaycan bayrağı açıp zaferi kutladılar
Türk ve Azerbaycan bayrağı açıp zaferi kutladılar
Türk ve Azerbaycan bayrağı açıp zaferi kutladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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