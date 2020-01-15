Türk ve Alman milletvekilleri Berlin'de bir araya geldi

15.01.2020 01:30 | Son Güncelleme: 15.01.2020 01:30

Alman Mercator Vakfı ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) her iki ülkenin milletvekillerini bir araya getirdi.

Yeşiller Partisi'nden geçen yasama döneminde Alman Federal Meclisi Türk-Alman Parlamenterler Dostluk Grubu Başkan Vekili olan O¨zcan Mutlu'nun fikir babası olduğu projeyle son yıllarda parlamenterler arasında kesilen diyalogun yeniden canlandırılması hedefleniyor.

Alman Federal Meclisi Türk-Alman Parlamenterler Dostluk Grubu Başkanlığına terör örgütü PKK'ya sempatisiyle tanınan açıklamalarıyla tanınan Sol Partili Sevim Dağdelen'in getirilmesinin ardından tamamen duran diyaloğun şimdi farklı bir formatta sürdürülmesi bekleniyor.

Heyette TBMM heyetinden AK Parti İstanbul Milletvekilleri Akif C¸agˆatay Kılıc¸ ve Zafer Sırakaya ile AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sercan, İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve CHP İstanbul Milletvekillleri Ahmet U¨nal C¸eviko¨z, Oğuz Kaan Salıcı ve Saliha Sera Kadıgil Su¨tlu¨ bulunuyor.

TBMM heyeti Alman milletvekilleriyle beraber ilk olarak Tu¨rkiye'nin Berlin Bu¨yu¨kelc¸isi Ali Kemal Aydın'ın verdiği yemekte bir araya geldi.

Milletvekilleri daha sonra Alman Sanayiciler Birligˆi'ni (BDI) ziyaret ederek, BDI Yo¨netim Kurulu U¨yesi ve Genel Mu¨du¨ru¨ Dr. Joachim Lang ile temaslarda bulundu.

Milletveklleri son olarak Avrupa Birliği İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth ve Almanya Göç, Mülteci ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz ile Türk Alman ilişkileri üzerine bir süre görüştü.

Alman heyetindeki milletvekilleri ise Alexander Hoffmann, Dietmar Nietan, Andreas Nick, Nils Schmid, Oliver Wittke, Uli Gro¨tsch'den oluşuyor.

Türk milletvekilleri ziyaretin üçüncü ve son gününde Almanya Federal Meclisi Bas¸kan Yardımcısı Claudia Roth ile görüşecek.

Kaynak: AA