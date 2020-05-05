Türk ve ABD üniversitesi arasında 'Küresel Kampüs' anlaşması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk ve ABD üniversitesi arasında 'Küresel Kampüs' anlaşması

Türk ve ABD üniversitesi arasında 'Küresel Kampüs' anlaşması
05.05.2020 11:34 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:35

ABD'de eğitim görmek için kabul alan Türk öğrenciler, COVID-19 pandemisi süresince Türkiye'de kalırken, ABD'deki eğitimlerine İstanbul Aydın Üniversitesi 'Küresel Kampüs' imkanlarından faydalanarak, University of Arizona'nın online derslerine katılabilecek.

ABD'de eğitim görmek için kabul alan Türk öğrenciler, COVID-19 pandemisi süresince Türkiye'de kalırken, ABD'deki eğitimlerine İstanbul Aydın Üniversitesi 'Küresel Kampüs' imkanlarından faydalanarak, University of Arizona'nın online derslerine katılabilecek.

Arizona Üniversitesi (Tucson, Arizona, ABD) ve İstanbul Aydın Üniversitesi, Covid-19 pandemisi sırasında öğrencilerin kendi ülkelerini terk etmeden ABD derecesi kazanmalarına yardımcı olmak için 'küresel bir kampüs' ortaklığına imza attı. Seyahat kısıtlamaları, akademik takvimlerdeki gecikmeler ve vize zorlukları öğrenci hareketliliği üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla, Arizona Üniversitesi (ABD) İstanbul Aydın Üniversitesi (IAU) ile birlikte, Türkiye'deki öğrencilerine, IAU kampüsüne tam erişim ile tam ABD derecesi veya ABD transfer kredisi kazanmalarına izin vermek için esnek eğitim seçenekleri oluşturdu.

Arizona Üniversitesi Başkanı Robert C. Robbins, "Küresel Kampüs, Covid-19'un neden olduğu günümüzün hareketlilik zorluklarını çözmeye yardımcı olmakla kalmıyor, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerinden dünyada erişilebilir kaliteli eğitimi karşılamada anlamlı ve uzun vadeli bir çaba" dedi.  İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, uluslararası eğitimde önder ve lider bir marka olan İAÜ olarak, ABD'nin en önemli üniversitelerinden biri ile geleceğe yönelik stratejik bir iş birliği yapmaktan memnun olduklarını söyledi.

"BİR GECEDE, DERSLER ÇEVRİMİÇİ HALE GELDİ"

Arizona'daki küresel işlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Brent White, "Uluslararası eğitimde mevcut duruma neden olan olaylar, bilginin yaratılması ve iletilmesi için fiziksel seyahatin gereksiz olduğu yeni bir dünyanın başlangıcını hızlandırdı. Neredeyse bir gecede, dersler çevrimiçi hale geldi ve uluslararası öğrenciler kendi ülkelerinde evde güvende kalırken eğitimlerine devam ediyor. Koşullar ne olursa olsun, dünyada ve Türkiye'deki öğrencilerden bir ABD diploması hayal edenlerin hayallerini pandemi şartlarından etkilenmeden bu hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak istiyoruz" diye konuştu.

"KAPSAMLI İŞ BİRLİKLERİMİZ BU ANTLAŞMA İLE ÇOK DAHA GELİŞMİŞ VE GÜÇLENMİŞTİR"

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 'Arizona Universitesi ile uzun yıllardır devam eden kapsamlı iş birliklerimiz bu antlaşma ile çok daha gelişmiş ve güçlenmiştir. Pandemi sebebiyle ABD'ye gidemeyen Arizona Üniversitesi öğrencilerine bu dönemde destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Güçlü teknolojik altyapısı, zengin akademik ve kültürel yapısı ile IAU olarak tüm imkanlarımızı bu öğrencilerimize açıyoruz.' şeklinde konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Haberler
Vatandaşa soruldu: Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Korona teşhisi konulan hemşire, ikinci şoku tırnaklarındaki değişimi fark edince yaşadı Haberler
Korona teşhisi konulan hemşire, ikinci şoku tırnaklarındaki değişimi fark edince yaşadı
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti Haberler
Ülkemizdeki Suriyeli sayısı 3 milyon 580 bin olarak kayıtlara geçti
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Burak Yılmaz'dan 'Oruç tutuyor musun?' sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Burak Yılmaz'dan "Oruç tutuyor musun?" sorusuna yanıt: İlk 3 gün orucumu tuttum
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Kumar baskınında dolaptan yakalanan kadından pes dedirten savunma: Esnafım ben
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Seramik ürünleri ithalatında yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacak
Kumar baskınında yakalanmamak isteyen şahıs, ağaca çıktı
Kumar baskınında yakalanmamak isteyen şahıs, ağaca çıktı
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Korona ikinci kez bulaşır mı? Güney Kore'deki araştırma tartışmalara noktayı koydu
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
Meral Akşener, YKS tarihinin öne çekilmesine tepki gösterdi: 2 milyon genç yok sayıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkış kısıtlaması kaldırıldı
Twitter'da 'Turkiye' ve 'Turkey' kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Twitter'da "Turkiye" ve "Turkey" kullanıcı adları Türkiye'nin olacak
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal: Beşiktaş'ın Nurullah Aslan için yaptığı teklifi reddettik
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
Oğuzhan Özyakup, Beşiktaş'ın 1 milyon euroluk maaş indirimini kabul etti
Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak
Son Dakika: YKS sınavı 27-28 Haziran'da, LGS sınavı 20 Haziran'da yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Korona kapan doktorların gizli gizli kullandığı ama adını açıklayamadıkları ilaç ortaya çıktı
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak oyuncuya bağlı
Galatasaray'dan Falcao'yu transfer etmek isteyen River Plate'in yöneticisi Francescoli: Transfer zor ancak...
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
Dünya liderlerinin korona aşısı için 7,5 milyar euro toplama maratonu başladı! İşte kalem kalem yapılan bağışlar
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların dışarı çıkacağı gün ve tarihler belli oldu
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor
Tedavisine evinde devam edilen Mehmet Ali Erbil: Çocuklarım burnumda tütüyor
Bu kez İzmir'de görülen çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği iddiası tartışma yarattı
Bu kez İzmir'de görülen çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği iddiası tartışma yarattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Hande Erçel Gülşen Yüksel Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Neymar Can Bartu Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Mayıs Ankara Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Türk ve ABD üniversitesi arasında 'Küresel Kampüs' anlaşması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 12:11:20. #1.14#
title