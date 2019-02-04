Türk ve ABD'li Savunma Sanayi Temsilcileri Ankara'da Bir Araya Geldi

Türkiye ve ABD uzay, havacılık ve savunma sektörleri temsilcileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) bir araya geldi. TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, "Türkiye'nin ABD ile ticaretinde ABD sürekli ticaret fazlası veriyor. Buna rağmen ABD, Türkiye'ye çelik ithalatında yüzde 25'lik vergi zammı getirdi. Bu uygulamadan Türkiye'nin muaf tutulması ikili ilişkileri güçlendirecektir" dedi.

TOBB'un ikiz kulelerinde gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz, ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı William Czajkowski, ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy, ATC Başkanı General James Logan Jones ve TOBB Savunma Sanayi Sektör Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan katıldı. Türkiye ve ABD'nin savunma sanayi işbirliğine ilişkin ticari adımların geliştirilmesine vurgu yapılan toplantının sonunda katılımcılar birbirlerine plaket taktim etti.

"Türkiye vergi zammında muaf tutulsun"

TOBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Faik Yavuz yaptığı konuşmada her iki ülkenin de birbiri için önemli olduğunu belirterek, "İlişkilerimizi iyileştirmeye çalışıyoruz. Her iki ülkenin yatırımları gün geçtikçe artıyor. İlişkilerimizin güçlenmesini sağlamak üzere çok sayıda etkinlik düzenliyoruz. Son dönemde zaman zaman ilişkilerimizi zehirleyen gelişmelere şahit oluyoruz. Suriye'deki iş birliğinde sorunlar olduğunu görüyoruz. Müttefikimiz ABD ile daha fazla birlikte çalışmak istiyoruz. Ticaret savaşları kavramının gündeme gelmiş olması bizi rahatsız ediyor. Türkiye'nin ABD ile ticaretinde ABD sürekli ticaret fazlası veriyor. Buna rağmen ABD, Türkiye'ye çelik ithalatında yüzde 25'lik vergi zammı getirdi. Bu uygulamadan Türkiye'nin muaf tutulması ikili ilişkileri güçlendirecektir. ABD Ticaret Odası ile uzun süre serbest ticaret aşamasını konuştuk ama bugün gelinen noktada demir çelik ithalatına getirilen kısıtlamayı konuşuyoruz. Bu son derece üzücü bir durumdur" şeklinde konuştu.

F-35 savaş uçağı projesinde tasarımcı ülke Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Serdar Demirel, "Türk savunma sanayisi ilk olarak 1453'lere dayanır ilk toplardan ancak modern anlamdaki savunma sanayisinin gelişimi Türkiye'de 1980'li yıllarla beraber görülür. Geçmiş 15 yıla baktığımızda yukarı doğru ivmelenen savunma sanayi başarıları görüyoruz. Dünyadaki ilk 10 savunma sanayisi üreticisi haline geldiğimizi görüyoruz. Bu alandaki global oyunculardan birisi olduğumuz açık. ABD ile yapılan F-35 uçağı projesinde Türkiye tasarım ortağı olarak katılıyor. Gerçekten de güzel bir işbirliği yaptığımızı düşünüyoruz. Bu en son geldiğimiz aşamada savunma sanayi ürünlerini beraber geliştirip, üçüncü ülkelere gidelim. Türkiye ve Amerika dünyanın iki ayrı kıtasında yer alan ve birçok ortak amacı olan iki ortaktır. Bu kapsamda savunma sanayi ve ticareti işbirliği hacmimizin artmasını diliyorum" dedi.

"Biz kendimiz balık tutmayı öğrendik"

TOBB Savunma Sanayi Sektör Meclis Başkanı Yılmaz Küçükseyhan, "İki ülkenin dost ve müttefik olduklarını görüyoruz. Türkiye ve Amerika ortaklıkları karşılıklı ilgi ve saygıya dayanıyor. Ekonomik işbirliğinin dikkate alınması gerekiyor. Önceki dönemlerde ticaret hacmine baktığımızda 21 milyar dolar civarında idi, 2018'de 19 milyar dolara düşüş var. Bu durum kazan kazan anlayışı içerisinde ele alınmalıdır. Savunma sanayimizin 1974'den beri uygulanan ambargolara rağmen önemli gelişmeler kaydettiğini görüyoruz. Biz 1974 sonrasında uygulanan ambargolar nedeniyle kendimiz balık tutmayı öğrendik. Bu bizim savunma sanayimizi belli bir noktaya getirdi. Artık askeri savunma sanayimizi yüzde 68 oranında karşılıyoruz. Dostluk, ittifak, stratejik ortaklık ve bölgesel simetrik veya asimetrik tehditlere karşı karşılıklı güven ve işbirliği içinde hareket edilmelidir. İki ülke arasında ifade edilen değerin gelişimi ve idamesi için bir elçi olarak hareket etmeliyiz ve ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz. Bizim muharebe etmediğimiz tek ülke ABD'dir. Ülkelerimizin bağımsızlığı için birlikte NATO ve diğer konularda her zaman birlikte çalıştık" diye konuştu.

"Ortaklığımız, toplumlarımız ve kültürlerimiz güçlü"

ATC Başkanı General James Logan Jones, Amerika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin stratejik öneminin hiçbir zaman sorgulanmadığını belirterek, "Yolda bazı engellerde karşılaşılsa da bu sadece askeri ittifak değil ortak değerlere sahip özgürlük ve dünyanın daha iyi bir yer olmasını amaçlayan iki ülke arasındaki dostluktur. Bu sadece savunma sanayinde değil, özel sektörde de önemli bir rol oynanıyor. İlişkilerin geliştirilmesini devam ettirmek durumundayız. Sonuçta ortaklığımız, toplumlarımız ve kültürlerimiz güçlü. Türkiye'de tekrar bulunmaktan mutluyum. Umuyoruz ki bu görüşmeler ilişkilerimize katkılarda bulunacak" dedi.

"Bin 700 kadar şirket Türkiye ile işbirliği yapıyor"

ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy işbirliği çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Bu haftaki temaslarımızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Türk ve Amerikan savunma şirketleri olarak karşılık işbirliği içerisinde bulunacağız. ABD iş dünyasının burada önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz. Bin 700 kadar şirket Türkiye ile işbirliği yapıyor. ABD Ticaret Odası olarak üst düzeyde ticari ilişkilerin devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Üst düzey ekonomik ve hükümetler arası diyaloğun tekrar canlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. TOBB ile geçmişte birlikte çalıştık, Türkiye'den şirketlerin ABD'ye ziyaret düzenlemeleri konusunda çalışmalarımız olacak" diye konuştu.

"Büyük bir ticari hacim var"

ABD Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı William Czajkowski ise, "Burada bulunmak gerçekten bizim için mutluluk. Bu ziyareti neden yapıyoruz, ticaret misyonunun Türkiye'ye gelmiş olması, özellikle bu sektör hem Türkiye'de hem de Amerika'da gerçekten hayati önem taşıyor. Türk hükümeti ve Türk sanayisi ve ABD sanayisi ve hükümeti kendi tehditleri ile başa çıkmak için bu ticari misyonun bir uzantısıdır. Bu işbirliğini genişletmek istiyoruz. Birkaç yıldır savunma sanayi ticaret misyonu düzenliyoruz. ABD ve Türk şirketlerinin beraber çalıştığını biliyoruz. ABD ve Türkiye'de savunma sanayi açısından bir takım farklılıklar olabilir ama sadece bunlara odaklanmamalıyız. Madalyonun öbür yüzü var, büyük bir ticari hacim var. Son yılda ABD ve Türkiye savunma sanayisi ilişkisi daha da çoğaldı. Daha iyisini ve fazlasını yapabilir. ABD şirketleri, Türkiye'nin hava, deniz ve füze savunma sistemleri için destek verecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA