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Türk ve ABD iş dünyası Washington'da bir araya gelecek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenecek Amerikan-Türk Konferansı (American Turkish Conference), Türk ve Amerikan iş dünyası ve devlet temsilcilerinin katılımıyla nisan ayında Washington'da gerçekleştirilecek.

10.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:37
Türk ve ABD iş dünyası Washington'da bir araya gelecek

Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenecek Amerikan-Türk Konferansı (American Turkish Conference), Türk ve Amerikan iş dünyası ve devlet temsilcilerinin katılımıyla nisan ayında 'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Dunya.com

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