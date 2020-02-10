Türk ve ABD iş dünyası Washington'da bir araya gelecek

10.02.2020 13:37 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:37

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan Ticaret Odası tarafından düzenlenecek Amerikan-Türk Konferansı (American Turkish Conference), Türk ve Amerikan iş dünyası ve devlet temsilcilerinin katılımıyla nisan ayında Washington'da gerçekleştirilecek.