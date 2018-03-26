Türk Vatandaşlığı İçin İstenen 1 Milyon Dolarlık Konut Alım Şartı 300 Bin Dolara İnecek

Yabancılardan vatandaşlık hakkı için istenilen 1 milyon dolarlık konut alım şartı, yapılan yeni düzenleme ile 300 bin dolara inecek. Düzenlemenin sektöre ciddi katkılar sağlayacağını belirten Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Gamze Özlü, "Bu yasa sektörü canlandıracak" dedi.

Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekmek ve konut satışlarını artırmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gidiliyor. Mayıs ayında resmileşmesi beklenen Torba Yasa'ya eklenecek madde ile yabancıların vatandaşlık hakkı alabilmesi için koşulan 1 milyon dolarlık konut alım şartı 300 bin dolara indirilecek.

Düzenlemenin sektöre ciddi katkılar sağlayacağını ve konut satışlarını artıracağını ifade eden Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Gamze Özlü, "Sektöre çok ciddi bir katkı sağlayacak. Konut satışları artacak hem Türkiye ekonomisine hem emlak sektörüne pozitif etkisi olacak. 1 milyon dolar ve üstü satışlar sektörün yüzde 2-3'ünü kapsıyor. Yani bu oran çok az, onun için satışlar da çok az. 100 bin dolar ile 300 bin dolar aralığındaki konutlar satılabiliyor. Bu yasa sektörü canlandıracak" dedi.

12 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanan ve "Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapan" yönetmeliğe göre, en az 2 milyon dolar sabit sermaye yatırımı yapan ve bu durumu Ekonomi Bakanlığı'nca tespit edilen veya en az 1 milyon dolarıyla taşınmaz alan ve bunun 3 yıl satılmayacağını taahhüt eden şahıslar, Bakanlar Kurulu'nun kararı ile Türk vatandaşı olabiliyor. Torbaya yasaya eklenecek olan yeni madde ile yabancıların vatandaşlık hakkı alabilmesi için koşulan 1 milyon dolarlık konut alım şartı 300 bin dolara indirilecek. - İSTANBUL