Türk vatandaşlarının tahliyesi için Ukrayna'ya giden onlarca otobüs dönüş yolunda - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk vatandaşlarının tahliyesi için Ukrayna'ya giden onlarca otobüs dönüş yolunda

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Türk vatandaşlarının tahliyesi için Ukrayna'ya giden onlarca otobüs dönüş yolunda

Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den Ukrayna'ya giden onlarca otobüsün dönüş yolculuğu sürüyor.

Türk vatandaşlarının tahliyesi için Türkiye'den Ukrayna'ya giden onlarca otobüsün dönüş yolculuğu sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Tahliye çalışmaları kapsamında gönüllü olarak Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını tahliye etmek için yola çıkan 30 otobüsün dönüş yolculuğu devam ediyor. Gönüllü şoför olarak Ukrayna'ya giden Kazım İnan, vatandaşları alıp Türkiye'ye getirdiklerini belirterek, "Sinop'tan Ukrayna'ya gidip, mağdur olan Türk vatandaşlarımızı 30 otobüs alarak geri geliyoruz. Oralar soğuk, yiyecek içecek yok. Vatandaşlar trenlerle geliyorlar, biz de alıp otobüslerle Türkiye'ye getiriyoruz" dedi.

(Hüseyin Çanlı - Mehmet Basmacı/ İHA)

Türk vatandaşlarının tahliyesi için Ukrayna'ya giden onlarca otobüs dönüş yolunda

Türk vatandaşlarının tahliyesi için Ukrayna'ya giden onlarca otobüs dönüş yolunda

Türk vatandaşlarının tahliyesi için Ukrayna'ya giden onlarca otobüs dönüş yolunda

Türk vatandaşlarının tahliyesi için Ukrayna'ya giden onlarca otobüs dönüş yolunda

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna, Türkiye, Türk, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title