Türk Vatandaşları Wuhan'dan Tahliye Edilecek
Haberler » Güncel » Türk Vatandaşları Wuhan'dan Tahliye Edilecek - Haber

Türk Vatandaşları Wuhan'dan Tahliye Edilecek

Sağlık Bakanlığı, Çin'de yeni Corona virüsü salgınının çıkış noktası olan Wuhan'da mahsur kalan 35 Türk yolcuyu tahliye etmek için bir askeri kargo uçağını hazır etti.

31.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:47

, Çin'de yeni Corona virüsü salgınının çıkış noktası olan 'da mahsur kalan 35 Türk yolcuyu tahliye etmek için bir askeri kargo uçağını hazır etti. Tahliye edilen vatandaşların Türkiye'de 14 gün boyunca karantinada tutulacakları belirtildi



Haber Videosu

: Türk Vatandaşları Wuhan'dan Tahliye Edilecek
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler