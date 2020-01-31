: Türk Vatandaşları Wuhan'dan Tahliye Edilecek

31.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:47

Sağlık Bakanlığı, Çin'de yeni Corona virüsü salgınının çıkış noktası olan Wuhan'da mahsur kalan 35 Türk yolcuyu tahliye etmek için bir askeri kargo uçağını hazır etti. Tahliye edilen vatandaşların Türkiye'de 14 gün boyunca karantinada tutulacakları belirtildi

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