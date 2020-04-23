Türk vatandaşları Ukrayna'dan tahliye ediliyor Ukrayna'da bulunan 300'ün üzerindeki Türk vatandaşı korona virüs salgını nedeni ile Türkiye'ye tahliye ediliyor.

Ukrayna'da bulunan 300'ün üzerindeki Türk vatandaşı korona virüs salgını nedeni ile Türkiye'ye tahliye ediliyor.

Türk vatandaşlarının farklı ülkelerden Türkiye'ye tahliye operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna'nın farklı bölgelerinden başkent Kiev'e gelen 300'ün üzerindeki Türk vatandaşı, Türk Havayolları'na ait uçakla saat 21.00 uçuşuyla Türkiye'ye tahliye edilecek. Son tahliye uçağının ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmesi, Türk vatandaşlarına çifte sevinç yaşattı.

Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'dan yapılan son tahliye seferimizi bugün 300'ün üzerinde vatandaşımızla gerçekleştiriyoruz. Kolay bir operasyon olmadı Ukrayna'nın tüm bölgelerinden vatandaşlarımızı getirttik. Hepsinin yolu açık olsun herkes için zor bir dönem. Vatandaşlarımız kendisini yalnız hissetmesinler. Büyükelçiliğimizin acil durum numaraları her zaman açık. Her türlü imkanlarımız kendileri için seferber. Sağlık ve hijyen uygulamalarına dikkat edelim. Bu dönemi hep birlikte geride bırakacağız. Yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kapımız açık. Vatandaşlarımızın yolu açık olsun. Memlekete selamımızı götürsünler. Hepsinin ayağına taş değmesin. Daha güzel zamanlarda görüşmek üzere" ifadeleri kullanıldı. - KİEV

Kaynak: İHA