Türk vatandaşları uçaklarla Türkiye'ye getirilmeye başlandı
Koronavirüs önlemleri kapsamında Avrupa ülkelerinde bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getirilmeye başladı.
17.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:54
Koronavirüs önlemleri kapsamında Avrupa ülkelerinde bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getirilmeye başladı. Almanya ve Londra'da yaşayan Türkler, İstanbul'a ulaştı.
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Kaynak: Dunya.com