Türk vatandaşları, negatif Kovid-19 testi ile Gürcistan'ı ziyaret edebilecek
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Türk vatandaşları, negatif Kovid-19 testi ile Gürcistan'ı ziyaret edebilecek

03.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:38
Türk vatandaşları, negatif Kovid-19 testi ile Gürcistan'ı ziyaret edebilecek

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, negatif PCR test sonucuyla Gürcistan'ı ziyaret edebilecek ülkeler listesine Türkiye'nin de eklendiğini bildirdi.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, negatif PCR test sonucuyla Gürcistan'ı ziyaret edebilecek ülkeler listesine Türkiye'nin de eklendiğini bildirdi.

Bakan Turnava, yapığı açıklamada, hükümetin aldığı kararla Türk vatandaşlarının aşı raporu getirmeden Gürcistan'a giriş yapabileceğini belirtti.

Turnava, "Gürcistan'a sadece negatif PCR testi ile seyahat edilebilecek ülkeler listesine büyük komşumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni de ekledik." dedi.

Kararın ardından uluslararası uçuş sayısının artacağını ve böylece ülkeye daha çok turistin gelmeye başlayacağını kaydeden Turnava, bunun piyasalara olumlu yansımaları olacağını vurguladı.

Gürcistan hükümeti, 29 Ocak'ta, sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İsrail, İsviçre, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn vatandaşlarının Gürcistan'a aşı raporu getirmeden giriş yapabilmesine karar vermişti.

Ülkeye sadece negatif PCR testi ile girebilen yabancılar, 3. gün bir kez daha Kovid-19 testini yaptırmak zorunda.

Söz konusu uygulama, sadece uçakla ülkeye seyahat edecekler için geçerli olacak.

Salgın nedeniyle Gürcistan, sınır kapılarını kapalı tutuyor.

Ülkede son 24 saat içinde 688 yeni vaka görüldü.

Salgının başından bu yana toplam 259 bin 897 kişinin virüse yakalandığı ülkede, 3 bin 221 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davit Kachkachishvili

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