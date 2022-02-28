Türk vatandaşları Kiev ve Harkiv'den trenle tahliye edilecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk vatandaşları Kiev ve Harkiv'den trenle tahliye edilecek

Demirören Haber Ajansı - Dünya
 - Güncelleme:
Türk vatandaşları Kiev ve Harkiv'den trenle tahliye edilecek

Türkiye'nin Kiev ve Harkiv Büyükelçilikleri, Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere iki kentten Romanya'nın Çernivtsi kentine tren seferi yapılacağını duyurdu.

Türkiye'nin Kiev ve Harkiv Büyükelçilikleri, Türk vatandaşlarını tahliye etmek üzere iki kentten Romanya'nın Çernivtsi kentine tren seferi yapılacağını duyurdu.

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün (28.02.2022) saat 19.00'da Kiev'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek en geç saat 18: 00'e kadar Kiev tren garına ulaşmaları gerekmektedir" denildi.

HARKİV'DEN KALKACAK TREN 15.00'TE

Öte yandan Harkiv Büyükelçiliği, yine Çernivtsi kentine gidecek olan trenin 15.00'da kalkacağını duyurarak, "Bugün (28.02.2022) saat 20.00'de Harkiv'den Romanya sınırı yakınındaki Çernivtsi şehrine sadece vatandaşlarımızı tahliye etmek amacıyla tahsis edilen bir tren hareket edecektir. Tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkma yasağı başlamadan önce güvenliklerine azami dikkat göstererek saat 15.00'e kadar Harkiv tren garına ulaşmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Dünya

Romanya, Harkiv, Türk, Kiev, Dünya, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title