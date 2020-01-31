Türk vatandaşları Ankara Anlaşması ile 31 Aralık 2020'ye kadar İngiltere'de iş kurabilecek
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Türk vatandaşları Ankara Anlaşması ile 31 Aralık 2020'ye kadar İngiltere'de iş kurabilecek

İngiltere 31 Ocak 2020 tarihi itibariyle Avrupa Birliği’nden (AB) resmen ayrılmış olacak. Türk vatandaşları 31 Aralık 2020 olan geçiş süreci sonuna kadar Ankara Anlaşması’na başvuru yapabilecek.

31.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:52
Türk vatandaşları Ankara Anlaşması ile 31 Aralık 2020'ye kadar İngiltere'de iş kurabilecek

31 Ocak 2020 tarihi itibariyle Avrupa Birliği'nden (AB) resmen ayrılmış olacak. Anlaşması ile bu ülkede iş kurabilen Türk vatandaşlarının aklında ise Brexit sonrası bu anlaşmanın devam edip etmeyeceği var.


Türk vatandaşları 31 Aralık 2020 olan geçiş süreci sonuna kadar Ankara Anlaşması'na başvuru yapabilecek. İngiltere bu tarihten sonra başvuru kabul etmeyecek. 31 Aralık 2020 sonuna kadar başvuru yapan kişilerin hakları devam edecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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