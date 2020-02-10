Haberler » Spor » Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek - Spor

Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için yaptığı başvuru onaylanan ABD'li basketbolcu Shane Larkin, ismini değiştirmeyeceğini duyurdu.

10.02.2020 14:42 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:42
Türk vatandaşı olan Shane Larkin, ismini değiştirmeyecek

Cumhuriyeti vatandaşlığı için yaptığı başvuru onaylanan ABD'li basketbolcu , ismini değiştirmeyeceğini duyurdu.

Anadolu Efes forması giyen 27 yaşındaki Larkin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adımı değiştirdiğim yönündeki tüm haberler yanlış. Türk vatandaşlığında da ismimi kullanmaya devam edeceğim." ifadeleri yer aldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu, geçen hafta, Larkin'in ABD vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığını aldığını ve A Milli Basketbol Takımı'nın formasını giyme hakkını elde ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler