Türk Vatandaşı, İsrail'de Prangayla Hakim Karşısına Çıkarıldı!

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan, elleri kelepçeli, ayağında ise prangayla mahkemeye çıkarıldı.

PRANGALARLA HAKİM KARŞISINDA

Geçtiğimiz hafta, gözaltı süresi uzatılan Özkan'ın avukatı Ömer Hamayse, müvekkilinin "İsrail devletinin güvenliğini tehdit ve terör örgütleriyle bağlantı şüphesi" suçlamalarıyla hakim karşısına çıktığını söylemişti.

AİLESİ SOSYAL MEDYADAN SESİNİ DUYURMUŞTU

Türkiye vatandaşı olan Ebru Özkan, 3 günlük Kudüs ziyaretinin sonunda 11 Haziran'da İstanbul'a dönüşü öncesinde Tel Aviv'deki havalimanında İsrail polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Özkan'ın ailesi sosyal medya üzerinden #freeEbruOzkan etiketiyle hukuksuzluğu tüm Türkiye'ye duyurdu. İsrail'e çok sayıda vatandaş tepki gösterirken, tutukluluğuna ilişkin net bir sonuç alınamadı.