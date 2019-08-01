Türk uzmanlardan Özbek Muhafızlara eğitim

Jandarma Genel Komutanlığında görevli Türk uzmanlar tarafından Özbekistan Milli Muhafız Birliği personeline koruma eğitimi verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ile Özbekistan Milli Muhafız Birliği arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle yürütülen güvenlik alanındaki iş birliği projesi kapsamında Taşkent yakınlarındaki Çırçık askeri poligonunda verilen hassas nokta ve şahısların korunması eğitiminin ikinci etabı tamamlandı.

Dört Türk uzman, 40 Özbek muhafıza korumayla ilgili genel uygulama esasları, personel sorumlulukları, koruma personelinin görevleri, hassas bölgeler ve tesislerin korunması, koruma tedbirlerinin alınması, koruma görevi sırasında dikkat edilecek hususlar ve acil durum prosedürleri konularında eğitim verdi.

İki hafta süren uygulamalı eğitimin ardından Özbek kursiyerlere katılım sertifikaları törenle teslim edildi.

Sertifika töreninde konuşan Özbekistan Milli Muhafız Birliği Komutan Yardımcısı Albay Şuhrat Şakirov, son dönemde iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin gelişimi doğrultusunda Türkiye ve Özbekistan arasındaki askeri ilişkilerin de geliştiğini belirtti.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar da bu etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Mustafa Baloğlu ise Jandarma Genel Komutanlığı ile Özbekistan Milli Muhafızlar Birliği üst düzey heyetlerinin karşılıklı ziyaretleri sonucunda taraflar arasındaki iş birliğinin giderek geliştiğini söyledi.

Jandarma Yüzbaşı Aytekin Bozkurt da Özbekistan'da meslektaşlarıyla verimli bir eğitim gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Eğitimin 24 Haziran - 5 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenen ilk etabına 12 Özbek uzman katılmıştı.

Kaynak: AA