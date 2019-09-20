Türk uzmanlar mesleki ve teknik eğitim tecrübelerini Nijeryalılarla paylaştı

20.09.2019 11:34

Türk uzmanlar, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) tarafından Nijerya'da düzenlenen mesleki ve teknik eğitim çalıştayında Türkiye'nin tecrübelerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanlığı Uzmanı Bilgen Kerkez, Nijerya Finans Bakanlığının ev sahipliğinde 18-20 Eylül'de başkent Abuja'da "Nijerya'nın Kalkınma Politikalarında Mesleki ve Teknik Eğitiminin Güçlendirilmesi ve Sürdürülmesi" başlıklı çalıştay hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Kerkez, "Bu çalıştayla dezavantajlı toplumsal grupların güçlendirilmesi, ekonomiye kazandırılması ve bu şekilde sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanmasını amaçlıyoruz." dedi.

Türkiye'yi temsilen mesleki ve teknik eğitimle ilgili Türkiye'nin tecrübelerini paylaştıklarını aktaran Kerkez, "Mesleki ve teknik eğitimin Türkiye'de kazandığı ivmede payı olan iyi uygulama örnekleriyle birlikte sistemi ve sistemin önemli parçalarını, okul türlerimizi, programlarımızı ve beceri politikamızı aktardık." şeklinde konuştu.

"Mesleki ve teknik eğitim konusunda Türkiye çok ilerledi"

Nijerya Finans Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü Uzmanı Oluwatoyin Alonge ise Nijerya'da yoksulluğun en önemli sorunlardan biri olduğuna dikkati çekerek "Federal hükümet yoksulluğun azaltılması için projeler başlattı. Bu projeler kapsamında ülkemizdeki yoksulluğun yok edilmesi için mesleki eğitimleri vermeyi amaçlıyoruz." dedi.

Türkiye'nin eğitim konusunda başarılı olduğuna inandıklarını belirten Alonge, "Mesleki ve teknik eğitim konusunda Türkiye çok ilerledi. Bunun için Türkiye Milli Eğitim Bakanlığını Nijerya'ya davet ettik, onların mesleki eğitim konusunda kazandığı tecrübelerin bize destek vermelerini istiyoruz. Bu tür çalışmalarla Nijerya'daki yoksulluk azaltmaya amaçlıyoruz. " ifadelerini kullandı.

Çalıştaya Nijeryalı ve Gambiyalı temsilcilerin yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı Uzmanı Yüksel Selvi ve Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Nijerya Direktörü Hüseyin Şanlı da katıldı.

Kaynak: AA