"Türk Usulü İş Güvenliği" pes dedirtti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Türk Usulü İş Güvenliği" pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN - Haberler | Güncel

"Türk Usulü İş Güvenliği" pes dedirtti Yurdum insanı hiç değişmiyor Türkiye'de ve dünyada her şey büyük bir hızla değişirken, Türkiye'de değişmeyen tek şey işçi sağlığı ve güvenliği.

"Türk Usulü İş Güvenliği" pes dedirtti

Yurdum insanı hiç değişmiyor

AYDIN - Türkiye'de ve dünyada her şey büyük bir hızla değişirken, Türkiye'de değişmeyen tek şey işçi sağlığı ve güvenliği.

İstatistiki kayıtlara göre 2020 yılı içerisinde iş kazalarında 2 bin 467 kişiyi kurban veren Türkiye'de manzara hiç değişmiyor. İş verenlerin maliyeti düşük tutmak için sergilediği vurdumduymazlık, işçilerin bilinçsizliğiyle birleşince ortaya çıkan trajik görüntüler görenleri "Bu kadarına da pes!" dedirtiyor.

Bunun son örneği ise Kuşadası'nda yaşandı. Kurdukları inşaat iskelesini yolun eğimine göre düzeltmek için kısa kalan ayağın altını parke taşları ile dolduran işçiler görenleri hayrete düşürdü. Ekmek parası kazanmak için güvenliksiz çalışan işçiler, zaman zaman buldukları sözde zekice çözümlerin hayatlarına mal olabileceği gerçeğinin farkındalar mı bilinmez, ama hayatlarının pamuk ipliğine bağlı olduğu bir gerçek.

İnşaat işçileri her işin kendine göre zorluğu olduğunu, yaptıkları işin karşılığında kazançlarının düşük kaldığını ifade ediyorlar. Hayatları büyük risk altında olan işçilerden biri: "Bu işler kolay değil, evet tehlikeli, zaten gördüğünüz gibi bazı yerlerde iskelenin demirleri kısa geliyor ve biz de bu şekilde çalışmak zorunda kalıyoruz. Tabi ki kolay hiçbir iş yok. Ancak inşaat işi biraz daha zor. Kendimi bildim bileli bu işin içindeyim, çekirdekten yetişmeyim ve yaklaşık 15 senedir kendi ekibimle çalışıyorum" diye konuşarak olayın vehim boyutunu gözler önüne serdi.

'Türk Usulü İş Güvenliği' pes dedirtti
'Türk Usulü İş Güvenliği' pes dedirtti
'Türk Usulü İş Güvenliği' pes dedirtti
'Türk Usulü İş Güvenliği' pes dedirtti
'Türk Usulü İş Güvenliği' pes dedirtti
'Türk Usulü İş Güvenliği' pes dedirtti
'Türk Usulü İş Güvenliği' pes dedirtti
'Türk Usulü İş Güvenliği' pes dedirtti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu Antony Blinken Yıldırım Akbulut
Magazin Nur Sürer Ebru Şallı Hande Erçel Merve Dizdar
Spor Diego Mesut Özil Fatih Terim Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Türk Usulü İş Güvenliği" pes dedirtti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 11:11:53. #1.15#

title