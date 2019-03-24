Türk ürünlerine "çatı marka" geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türk ürünleriyle ilgili uluslararası bir çatı marka kurma hedefimiz var. Yüksek kalite yerli ve milli ürünleri yurt dışında sergileme, bunlar için talep oluşturma ve söz konusu ürünleri yüksek fiyatla satmayı planlıyoruz" dedi.