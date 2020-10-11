Türk ürünleri Latin Amerika'ya sanal görüşmelerle tanıtılacak

Türkiye'ye gelemeyen alım heyetlerine ürünleri tanıtmak için İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), sanal ortamda ücretsiz ikili iş görüşmeleri organizasyonu gerçekleştirecek.

Türkiye'ye gelemeyen alım heyetlerine ürünleri tanıtmak için İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), sanal ortamda ücretsiz ikili iş görüşmeleri organizasyonu gerçekleştirecek.

İHBİR tarafından, ücretsiz olarak 14 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek olan ikili görüşmeler kapsamında; Latin Amerika'nın en prestijli süpermarket zincirlerinden 'Disco da Exito Uruguay' firmasının üst düzey satın alma yetkililerinin katılımlarıyla, İHBİR üyesi firma yetkilileri sanal ortamda, 14.00 - 18.00 saatleri arasında görüşmeler gerçekleştirecek.

GÖRÜŞMELER OLDUKÇA VERİMLİ GEÇİYOR

Türkiye'nin dijital ekonomiye geçiş sürecinde örnek bir kurum olma vizyonuyla çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerine dikkat çeken İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 'Disco da Exito Uruguay' firmasının üst düzey satın alma yetkililerinin katılımlarıyla ücretsiz olarak gerçekleşecek B2B programı kapsamında şunları söyledi:

"Artık tüm toplantı ve organizasyonlar, dijital ortama taşındı. Birlik olarak bizler de ülkemize gelemeyen firma sahibi ve satın alma temsilcilerini üyelerimizle dijital ortamda ücretsiz olarak görüştürüyoruz. Türkiye'nin ihracat hacmini ve ülkemizin dünyadaki itibarını artırarak daha katma değerli hale getirmek için, alım heyetlerine önem veriyoruz. Bu süreçten önce de sıkça gerçekleştirdiğimiz alım heyeti organizasyonlarımızı sanal ortama taşıyarak, dijital süreci de fiziki görüşmelerde olduğu gibi oldukça başarılı bir şekilde yönetiyoruz, görüşmeler oldukça verimli geçiyor."

"SANAL ORTAMA TAŞIDIĞIMIZ ORGANİZASYONLARIMIZI BAŞARIYLA TAMAMLIYORUZ"

Bu yıl, hedef rotalarını Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da önerileriyle Latin Amerika olarak belirlediklerini söyleyen Haluk Okutur, "Düzenli olarak firma temsilcilerini ülkemize getirerek alım heyetlerini organize ediyorduk. Dijitale geçişle birlikte sanal heyetlerde de Latin Amerika'dan başladık. Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda diğer ülkelere yönelik heyet organizasyonlarımızı da Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonunda başarıyla gerçekleştiriyoruz. 14 Ekim Çarşamba günü Latin Amerika'nın en prestijli süpermarket zincirlerinden 'Disco da Exito Uruguay' firmasının üst düzey satın alma yetkililerinin katılımlarıyla yapılacak olan ikili görüşmelerde; çikolata, şekerleme, atıştırmalık ürünler, un ve unlu mamuller, yağ grubu, bakliyat, ve diğer genel gıda ürünlerini kapsayan ürün gruplarında, üyelerimiz, firma yetkilileri ile birebir görüşecekler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı