Türk üretimi mayın temizleme aracı MEMATT Azerbaycan'da tüm testleri geçti (1)
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Türk üretimi mayın temizleme aracı MEMATT Azerbaycan'da tüm testleri geçti (1)

10.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:26

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı" (MEMATT) Azerbaycan'da tüm testleri geçti.

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı" (MEMATT) Azerbaycan'da tüm testleri geçti.

İlk ihracatı Azerbaycan'a yapılan MEMATT'ların test ve eğitim çalışmalarını Azerbaycan İstihkam Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Anar Kerimov ve ASFAT yetkileri izledi.

Bakü yakınlarındaki tatbikat alanında yapılan testte MEMATT arazide döşenen tüm mayınları patlatarak başarılı oldu ve Azerbaycanlı yetkililerin beğenisini topladı.

Testlerin ardından araçları kullanacak personele sertifikaları takdim edildi.

Tuğgeneral Kerimov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, MEMATT'ların kısa süre sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın temizleme çalışmalarına katılacağını kaydetti.

Türkiye'den 20 makine aldıklarını ve tamamının belirli aralıklarla Azerbaycan'a teslim edileceğini belirten Kerimov, "Bu aracı kullanarak mayın temizleme çalışmalarında hem daha az vakit harcanmış olacak hem de daha güvenlikli olacak. MEMATT, dünyadaki muadillerine göre daha üstün teknik özelliklere sahip." diye konuştu.

ASFAT Kara Programları Direktörü Gökhan Kuş, yerli ve milli bir araç olan MEMATT'ın hem Türk hem de dost ve kardeş ülke Azerbaycan ordusunun hizmetine eş zamanlı olarak sunulmasından gurur duyduklarını vurguladı.

Kuş, aracı kullanacak personel için eğitimin tamamlandığını ve kısa zamanda birliklere sevk edileceğini belirterek, "Azerbaycanlı yetkililer gayet memnun oldu. Herhangi bir olumsuz geri dönüş almadık." dedi.

ASFAT uzmanı Yasin Arslan, MEMATT'ın Türkiye'de yapılan mayınlı testlerinde yüzde 95'in üzerinde başarı sağlandığını bildirdi.

Arslan, MEMATT'ın patlamalara karşı yüksek derecede dayanıklılık sağladığını, daha hızlı, güvenilir ve can kaybını en aza indiren bir makine olduğunu vurguladı.

ASFAT tarafından Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen ilk ve tek mekanik mayın temizleme aracı olan MEMATT, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda, Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayınların temizlenmesinde kullanılacak.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan 27 askeri fabrika ve 3 askeri tersanenin imkan ve kabiliyetlerini değerlendiren ASFAT'ın dizayn, prototip ve seri üretim ve sertifikasyon çalışmalarını kamu ve özel sektör iş birliğiyle 14 ayda tamamladığı MEMATT, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kullanımına yönelik üretilmişti.

MEMATT'ın TSK'nin hizmetine sunulmasıyla eş zamanlı yürütülen ihracat çalışmalarından olumlu sonuç alınmış, Azerbaycan'a 20 araç teslimine ilişkin sözleşme imzalanmıştı.

Sertifikasyon kabiliyetinin tamamen milli imkanlarla gerçekleştirildiği, uzaktan kumandalı ve insansız bir sisteme sahip MEMATT, mayın temizleme çalışmalarında can kayıplarının önüne geçmek amacıyla tasarlandı.

MEMATT, mayınlı alanları daha hızlı ve etkin şekilde temizleyebildiği gibi, yüksek miktardaki patlayıcılara karşı mukavemetiyle dünyadaki muadillerine üstünlük sağlıyor.

Türk üretimi mayın temizleme aracı MEMATT Azerbaycan'da tüm testleri geçti (1)
Türk üretimi mayın temizleme aracı MEMATT Azerbaycan'da tüm testleri geçti (1)
Türk üretimi mayın temizleme aracı MEMATT Azerbaycan'da tüm testleri geçti (1)
Türk üretimi mayın temizleme aracı MEMATT Azerbaycan'da tüm testleri geçti (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov

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