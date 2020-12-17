Türk üniversitesi, 'Gelişen Avrupa ve Orta Asya Sıralaması'nda ilk 300'de

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS University Rankings, 'Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2021' raporlarını yayınladı. Dünya üniversitelerinin değerlendirildiği rapora göre İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), ilk 300 üniversite arasına girdi. Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Uluslararasılaşma adına yaptığımız hamlelerimizin güzel sonuçlara ulaşması bizlere motivasyon kaynağı oluyor" dedi.

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS University Rankings, 'Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2021' raporlarını yayınladı. Dünya üniversitelerinin değerlendirildiği listede, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), 'Gelişen Avrupa ve Orta Asya Sıralaması'nda (Emerging Europe and Central Asia- EECA) ilk 300 üniversite arasına girdi.

'Uluslararası Akademisyen', 'Uluslararası Öğrenciler', 'Doktoralı Fakülte Personeli', 'Makale Başına Atıf' ve 'Web Etkisi' gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmelerde 'QS EECA 2021' sıralamasında dünyada ilk 300 üniversite arasına giren üniversite, 'Uluslararası Akademisyen' kategorisinde 58'inci sırada yer alırken, 'Makale Başına Atıf' kategorisinde ise ilk 100 üniversite arasında gösterildi.

ULUSLARARASI BAŞARILAR MOTİVASYON KAYNAĞI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, "Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almak hedefiyle çıktığımız yolda elde ettiğimiz bu başarı bizler için elbette gurur verici. Birçok uluslararası kuruluş tarafından değerlendiriliyoruz. En son Türkiye'de 'Kalite Eğitim' kategorisinde 1'inci, dünyada ise 96'ncı olduğumuzu duyurmuştuk. Uluslararasılaşma adına yaptığımız hamlelerimizin güzel sonuçlara ulaşması bizlere motivasyon kaynağı oluyor" dedi.

"SİSTEMİMİZİ ÇEKİM MERKEZİ HALİNE GETİRDİK"

Türk yükseköğretim sisteminin Prof. Dr. Yekta Saraç öncülüğünde büyük bir gelişme gösterdiğini belirten Gayretli, "Yükseköğretim sistemimizi uluslararası çekim merkezi haline getirdik. Geliştirilen stratejilerle her yıl yükseköğretimde Türkiye'yi daha fazla uluslararası öğrenci ve akademisyen tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK UFUK AÇIYOR"

'Uluslararası Akademisyen' kriterine göre yapılan değerlendirmelerde 58'inci sırada yer aldıklarını vurgulayan Gayretli, "Uluslararası akademisyenler, uluslararasılaşmanın önemli ayaklarından birini oluşturuyor. Çok kültürlülük hem öğrenci hem akademisyen için ufuk açıcı olabiliyor. Uluslararası akademisyenler hem kendi ülkelerine hem de bulundukları ülkeye katkı sağlayabiliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı