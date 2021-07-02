Türk üniversitesi ADEE'ye üye oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk üniversitesi ADEE'ye üye oldu

Türk üniversitesi ADEE'ye üye oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, küreselleşme politikası hedefleri doğrultusunda, diş hekimliği eğitimi standartlarını belirlemek ve yükseltmek amacıyla kurulan ADEE (Association for Dental Education in Europe) üyesi olduğunu duyurdu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, küreselleşme politikası hedefleri doğrultusunda, diş hekimliği eğitimi standartlarını belirlemek ve yükseltmek amacıyla kurulan ADEE (Association for Dental Education in Europe) üyesi olduğunu duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamada Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Birliği'nin (ADEE) önerdiği ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde uygulanmakta olan koşulların yerine getirilerek, uluslararası kaliteyi sağladıklarının bilgisi verildi. Üyelikle birlikte İGÜ Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye'deki sayılı üye arasında yerini aldı.

"ÖNEMLİ BİR ADIM DAHA ATMIŞ OLDUK"

Elde edilen başarı ilgili konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör V. Prof. Dr. Nail Öztaş, "Uluslararası üyelikler ve akreditasyon, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin uluslararasılaşma politikasının dayandığı temel değerler arasında. Diş Hekimliği Fakültesi'nin ADEE üyeliği ile Avrupa'da güçlü ikili ilişkiler kurmak, uluslararası kalite güvencesini koordine etmek ve yüksek eğitim standartlarını uygulamak açısından önemli bir adım daha atmış olduk" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Lütfü Türkkan Vladimir Putin
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit Ece Çeşmioğlu Yiğit Marcus Aral
Spor Şenol Güneş Diego Costa Abdullah Avcı Sergen Yalçın Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk üniversitesi ADEE'ye üye oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 14:46:21. #1.15#

title