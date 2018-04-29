Türk Üniversiteli Kadın Derneği Bursa Şubesi 28'inci Yaşını Kutladı

Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi kuruluşunun 28'inci yıl dönümünü düzenlediği gala gecesiyle kutladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen gala gecesinin açılış konuşmasını yapan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Türkan Aras, derneğin ilk olarak 1949 yılında İstanbul'da kurulduğunu hatırlattı.

Derneğin kurulduğu tarihten itibaren bugün 24 şubesi ve 22 bini aşkın üyesiyle çağdaş bir Türkiye idealiyle faaliyet gösterdiğini ifade eden Aras, "Derneğimizin Türk kelimesiyle başlamasının nedeni uluslararası bir statüye sahip olmasıdır. Ayrıca derneğimiz Avrupa Kadın Konseyine de üye olup 5-6 yıl önce de ilk kez Türkiye'de dünya toplantısını gerçekleştirmiştir." dedi.

Konuşmaların ardından üniversitede okuyan kız öğrencilere burs veren hayırseverlere plaket takdim edilirken üniversiteden bu yıl mezun olan bazı kız öğrencilere de çeşitli hediyeler verildi.

Dernek üyelerinin yanı sıra çeşitli derneklerin temsilcileri ve hayırseverlerin katıldığı gecede, dernek üyesi kadınlardan oluşan koro konser verdi.