Türk üniversitelerini sanal ortamda tanıtan YÖK fuarı 164 ülkeden ilgi gördü
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Türk üniversitelerini sanal ortamda tanıtan YÖK fuarı 164 ülkeden ilgi gördü

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda tanıtılması için düzenlenen "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı"na 164 ülkeden ziyaret gerçekleştirildi.

Türk üniversitelerini sanal ortamda tanıtan YÖK fuarı 164 ülkeden ilgi gördü
23.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:58

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda tanıtılması için düzenlenen "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı"na 164 ülkeden ziyaret gerçekleştirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 20-22 Temmuz'da "www.virtualfair-yok.gov.tr" internet adresi üzerinden ziyarete açılan ve büyük ilgi gören fuar, Türk diplomatik temsilciliklerin bulunduğu 142 ülke başta olmak üzere tüm dünyada dikkatlerin Türk yükseköğretimine çekilmesine vesile oldu.

Toplam 190 yükseköğretim kurumunun yer aldığı fuar, üç gün içinde 38 bin 544 tekil ziyaretçi tarafından toplam 59 bin 227 kez ziyaret edildi. 259 bin 417 sayfa ziyaretinin olduğu sanal fuara toplam 164 ülkeden giriş yapıldı. Sanal fuara yurtdışından en fazla ilgi, sırasıyla Pakistan, Hindistan, Suudi Arabistan, Endonezya, Irak, Azerbaycan, Mısır, Bangladeş, Somali ve Amerika Birleşik Devletleri'nden oldu.

Dün sona eren fuar süresince yükseköğretim kurumları, birimleri, programları, kabul koşulları ve kontenjanları, burs ve konaklama imkanları başta olmak üzere birçok merak edilen konuda, uluslararası öğrenci adaylarını çevrimiçi görüşmeler ve seminerler yoluyla bilgilendirdi.

YÖK tarihinde ilk kez gerçekleştirilen sanal fuar, Türk yükseköğretim sistemine daha çok uluslararası öğrenci çekebilmek için yabancı ülkelerdeki potansiyel öğrencilere önemli bir tanıtım fırsatı sundu.

Gençler sanal ortamda 190 üniversite ile buluştu

YÖK Başkanı Prof. Dr. Saraç, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, 182 ülkeden 180 bine yakın uluslararası öğrencinin eğitim aldığı Türk yükseköğretim sistemine daha çok uluslararası öğrenci dahil edebilmek için yabancı ülkelerdeki öğrencilere önemli bir tanıtım fırsatı sunduklarının altını çizdi.

Fuarla, yükseköğrenim çağındaki gençlerin sanal ortamda 190 üniversite ile buluştuklarını aktaran Saraç, gençlerin bu buluşmada, uzaktan öğrenme ve öğretim de dahil yükseköğretim kurumlarımızda sunulan çeşitli imkanlarla ilgili bilgilere ulaşabildiklerine işaret etti.

Kaynak: AA

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