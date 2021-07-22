Türk'ün becerisini dünyaya gösteriyor! Ünlü kuaför, kendi icadı olan anatomik saç kesimini anlattı
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Türk'ün becerisini dünyaya gösteriyor! Ünlü kuaför, kendi icadı olan anatomik saç kesimini anlattı

Türk'ün becerisini dünyaya gösteriyor! Ünlü kuaför, kendi icadı olan anatomik saç kesimini anlattı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dünyaca ünlü Kuaför Kadir Alkan Haberler.com'un YouTube kanalında Ahmet Furkan Başdemir'in konuğu olarak hakkında merak edilenleri anlattı. 'Anatomik saç kesimi' ismini verdiği özel bir yöntemle kişiye özel saç kesimi yapan Alkan, yurt dışında aldığı ödüllerle Türk'ün becerisini her kesimden insana gösteriyor.

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan programa konuk olarak Ahmet Furkan Başdemir'in sorularını yanıtlayan Kuaför Kadir Alkan saç kesimiyle ilgili merak edilenleri anlattı. Dünyanın pek çok yerinde sanatıyla dikkatleri üzerine çeken Alkan, kafa şekline göre saç kesimiyle kişiye özel kesim yapıyor. Anatomik saç kesimi ismini verdiği tekniğin ayrıntılarını anlattı.

YURT DIŞINDA ÇOK POPÜLER

Pek çok ünlü ismin saçına şekil veren, özel telefonla yurt dışına kadar giden ve her gittiği yerde imzasını taşıyan ünlü kuaför "Gurbetçilerden de çok talep var, gelir gelmez soluğu bende alıyorlar" diyerek yakın zamanda yurt dışındaki salonlarını aktif hale getirmeyi planlıyor.

"BÜYÜK EMEK HARCADIM"

Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla hayatının değiştiğini söyleyen Alkan, "Dijital bir yapım olduğu için, sosyal medyayı iyi kullanıp yatırım yaptım. Ancak bunun arkasında büyük bir emek var" sözlerine yer verdi.

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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
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Türk'ün becerisini dünyaya gösteriyor! Ünlü kuaför, kendi icadı olan anatomik saç kesimini anlattı - Haberler Magazin
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